Proponen hasta 10 años de cárcel por ciberacoso en Tamaulipas

Hasta 10 años de prisión podrían recibir quienes cometan ciberacoso en Tamaulipas, según la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado por la diputada local, Cynthia Lizabeth Jaime Castillo con el fin de endurecer las sanciones a ese tipo de violencia digital.

“Estoy buscando que se castigue hasta seis años de prisión y, con agravantes, suba hasta diez”, expresó la legisladora, al señalar que el uso indebido de las redes sociales se ha convertido en un medio frecuente para hostigar, amenazar o difundir mensajes discriminatorios desde el anonimato.

Jaime Castillo explicó que aunque las plataformas digitales permiten restringir perfiles, la investigación de estos delitos corresponde a la Policía Cibernética y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde deben integrarse las carpetas de investigación.

“Pareciera que las redes sociales nos dan más herramientas para escondernos, pero también tenemos el poder de denunciar”, afirmó, al expresar que la denuncia ciudadana es clave para combatir el acoso digital y físico, especialmente hacia las mujeres.

La diputada recordó el reciente caso de agresión contra la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y puntualizó que no se trata solo de una figura pública, sino de un problema que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos.

“No es porque sea presidenta, es porque somos mujeres; todas estamos expuestas en nuestros trabajos y en la vida diaria”

En el marco del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, la legisladora advirtió que cometer actos dolosos o agresiones desde perfiles anónimos constituye un delito.

Cynthia Gallardo

La Razón