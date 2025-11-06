Proponen reforma para reordenar los distritos judiciales

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado presentó una iniciativa de reforma constitucional que permitirá al Poder Judicial modificar, crear o fusionar distritos judiciales

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado presentó una iniciativa de reforma constitucional que permitirá al Poder Judicial modificar, crear o fusionar distritos judiciales en función de las necesidades reales de cada región.

La propuesta, suscrita por las magistradas y magistrados del Pleno Judicial, busca modernizar la estructura judicial y hacer más eficiente la distribución de juzgados, personal y recursos humanos en todo el Estado.

De acuerdo con el documento entregado al Congreso local, el Poder Judicial requiere facultades legales para reorganizar su mapa territorial, equilibrar cargas de trabajo y atender zonas históricamente desatendidas.

Actualmente, existen distritos con exceso de casos y otros con poca actividad, lo que genera rezagos, desigualdad y lentitud en la impartición de justicia.

Los magistrados explicaron que la reforma permitirá crear o fusionar juzgados por materia, con el fin de garantizar resoluciones más especializadas, prontas e imparciales.

“La justicia no puede permanecer inmóvil mientras la sociedad cambia. Necesitamos un sistema flexible, humano y eficaz”, sostiene el documento presentado por el Pleno.

La iniciativa modifica los artículos 100 y 120 de la Constitución de Tamaulipas para facultar al órgano judicial a definir la división territorial, competencia y organización de los juzgados.

Entre sus objetivos, también contempla la reubicación de personal sin afectar derechos adquiridos, y la creación de mecanismos que acerquen la justicia a la ciudadanía.

Con esta reforma, el Poder Judicial busca consolidar un modelo institucional que responda al nuevo contexto social y jurídico del siglo XXI.

De aprobarse, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, marcando una nueva etapa en la justicia tamaulipeca.

Por Arturo Rosas H

EXPRESO-LA RAZON