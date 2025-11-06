Rehabilita COMAPA SUR colector sanitario en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero

La intervención se lleva a cabo en coordinación con el Ayuntamiento de Ciudad Madero y comprende la sustitución de alrededor de 100 metros lineales de tubería

Con el respaldo del Gobierno del Estado y el acompañamiento técnico de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, la COMAPA SUR realiza trabajos de rehabilitación del colector sanitario de 36 pulgadas ubicado en la calle Querétaro, entre Guanajuato y Tamaulipas, en la colonia Unidad Nacional del municipio de Ciudad Madero.

La intervención se lleva a cabo en coordinación con el Ayuntamiento de Ciudad Madero y comprende la sustitución de alrededor de 100 metros lineales de tubería, ejecutada en dos etapas, además de la construcción de un nuevo pozo de visita que permitirá optimizar la red sanitaria y mejorar la capacidad de conducción de aguas residuales.

Estos trabajos se derivan del colapso del ducto existente, ocasionado por su antigüedad, lo que generó un hundimiento en el área. Con esta obra, se busca prevenir nuevos incidentes, reducir riesgos a la población y garantizar la eficiencia del sistema de drenaje sanitario, beneficiando directamente a los habitantes de la colonia Unidad Nacional y sectores cercanos.

De forma complementaria, COMAPA SUR, junto con el municipio y bajo el liderazgo del Gobierno del Estado, ha puesto especial énfasis en la atención y solución progresiva de los socavones que se han presentado de manera inédita en distintos puntos de la zona conurbada. Este esfuerzo coordinado permite avanzar en la recuperación de vialidades y en la modernización de la infraestructura hidráulica, brindando mayor seguridad y bienestar a la ciudadanía.

Con estas acciones, COMAPA SUR reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con las autoridades estatales y municipales, fortaleciendo los servicios hidrosanitarios y contribuyendo al desarrollo sostenible del sur de Tamaulipas.