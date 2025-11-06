Reubican a ex director del CETis 78 a Madero tras agresión

El comisionado responsable de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) en Tamaulipas, Olegario Muñiz Cura, dijo que la decisión de reasignarlo fue por su situación laboral.

El ex director del CETis 78 de Altamira, Julio César Barrón, fue reubicado al plantel CETis 109 de Ciudad Madero, tras la agresión que sufrió el pasado 17 de septiembre.

“Él por las situaciones y por la cuestión laboral que tiene, fue reasignado en otro plantel con las actividades de acuerdo a su perfil profesional. Él está ahorita en el CETis 109”.

Agregó el funcionario que los maestros involucrados también siguen en proceso, al igual que los estudiantes.

“Los maestros que estuvieron ahí, ellos están en un proceso, pero para nosotros lo más importante son estás acciones que se han hecho a raíz de estás situaciones. Los estudiantes involucrados siguen en un proceso porque es un retiro temporal hasta que no cumplan con los protocolos que deben estar siguiendo psicológicamente, de momento están retirados temporalmente de la escuela”.

El comisionado señaló que la cifra de estudiantes involucrados en el incidente fue de 12, después de valorar la gravedad de los hechos.

A través de la Procuraduría del DIF Altamira, a cargo de Francisca Arteaga Hernández, se brindará ayuda psicológica a los estudiantes que agredieron al ex director.

Olegario Muñiz Cura indicó que, a raíz de la situación, se integró un comité con la totalidad de los padres de familia para crear un proyecto de inversión destinado a mejoras del plantel.

Óscar Figueroa

La Razón