Sancionarán a funcionarios públicos en Tamaulipas por incurrir en apología del delito

El diputado local, Marcelo Abundiz Ramírez explicó que la apología del delito se configura cuando una persona incita o motiva a cometer un acto ilícito, se concrete o no.

Los funcionarios y servidores públicos de Tamaulipas podrían ser sancionados penal y administrativamente si incurren en apología del delito, de acuerdo con una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado que contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas económicas más severas.

“Si un servidor público dice ‘hay que linchar a tal persona’, eso es apología del delito. Si sancionamos a un artista o lo cancelamos por promover un delito, también debemos sancionar a un funcionario que haga lo mismo. Tenemos una responsabilidad administrativa y penal porque somos quienes debemos hacer cumplir la ley”

Abundiz Ramírez expresó que el delito de apología ya está tipificado a nivel nacional y Tamaulipas se encuentra entre los primeros cinco estados en homologar su legislación.

Afirmó que la iniciativa cuenta con el respaldo de todas las bancadas del Congreso estatal y será turnada a comisiones para su análisis y posterior votación.

Actualmente, la sanción por este delito es mínima, aproximadamente 339 pesos y la propuesta busca incrementarla a un mínimo de 5 mil pesos.

“La intención es aumentar las UMAS para que la sanción sea significativa y no simbólica”

Con esta reforma, el Congreso de Tamaulipas busca fortalecer la rendición de cuentas y la responsabilidad pública, al establecer que ningún funcionario está por encima de la ley cuando promueva, incite o justifique la comisión de un delito.

Cynthia Gallardo

La Razón