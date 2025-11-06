‘Se acabaron las palancas a la Facultad de Medicina de la UAT Campus Sur sólo ingresa el más capaz’

Raúl de León Escobedo, director de la Facultad, señaló que se quedan 150 estudiantes que representan a los mejores

TAMPICO, TAM.- «A la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Campus Sur sólo ingresa el más capaz, se acabaron las palancas»; expresó hoy el director de la institución académica, Raúl de León Escobedo.

Indicó que cada nuevo ciclo escolar se reciben mil 800 aspirantes de quienes se quedan 150 estudiantes que representan a los mejores.

«Mil 800 aspirantes, y actualmente se quedan 150, ni el 10 %, pero además ese nivel no lo tiene ninguna otro nivel en el estado, y yo les digo si me pusieran a seleccionar manzanas y de 1800 manzanas agarro las 150 es calidad de exportación, no tienen pretexto mis maestros para decir que no saben estudiar o que no rinden, les estamos entregando oro molido y ellos al final nos entregan médicos de alta calidad».

De León Escobedo afirmó que en la Facultad de Medicina no hay compadrazgos para que un estudiante ingrese a esa institución académica.

«Se acabaron las palancas, aquí entra el más capaz, yo incluso he invitado a los papás de que cuando no queda su hijo que ellos me den la información si es que alguien quisiera hacer un método ilegal para poder ingresar y que lo haga,y hasta el día de hoy no me lo han dado, a mí me da mucha alegría de que el instrumento es transparente, si es una cancha difícil, pero es pareja para todo aquel que aspire a ingresar a nuestra facultad».

Refirió que hay 15 escuelas de medicina en Tamaulipas, pero sin lugar a dudas es la que sin lugar a dudas tiene la mejor calidad, el mejor recurso humano para que en 10 semestres después entreguemos un médico de calidad»

De León Escobedo expresó que la Facultad de Medicina de la UAT cuenta con amplia demanda en Tamaulipas, en la que para ingresar las y los aspirantes presentan 7 exámenes y no uno para ingresar, siendo 150 estudiantes seleccionados con el mayor puntaje del Ceneval quienes dijo tienen la oportunidad de aprender de manera práctica en espacios clínicos en los que aprenden de: neumología, dermatología, cardiología, entre otras disciplinas.

POR CYNTHIA GALLARDO

EXPRESO-LA RAZÓN