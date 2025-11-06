Transforma alcaldesa la colonia Los Olivos

El Gobierno Municipal encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, entregó obras de repavimentación con concreto hidráulico que representan una inversión superior a los 14 millones de pesos

La transformación de la colonia Los Olivos avanza con paso firme gracias al compromiso del Gobierno Municipal encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien entregó una serie de obras de repavimentación con concreto hidráulico que representan una inversión superior a los 14 millones de pesos y benefician directamente a más de 46 mil neolaredenses.

Durante su gira de trabajo por el sector, la alcaldesa destacó que estas acciones forman parte del plan de desarrollo urbano impulsado por su administración, que busca mejorar la conectividad, seguridad y bienestar de las familias.

“Estamos cumpliendo con hechos el compromiso de brindar calles dignas y seguras. Cada obra que entregamos representa progreso, representa bienestar y sobre todo esperanza para las familias de Nuevo Laredo”, expresó Canturosas Villarreal.

Entre las obras entregadas se encuentran la repavimentación con concreto hidráulico por Artículo 22 entre Nueva Victoria y Diploma, con una inversión de un millón ,019 mil 631 pesos y una superficie de 398.70 metros cuadrados, la repavimentación por Artículo 25 entre Cuenca de Burgos y Diploma, con una inversión de 2 millones 717 mil 477 pesos y una superficie de 1,357.92 metros cuadrados.

La alcaldesa, síndicos, regidores también cortaron el listón de las obras de repavimentación por Premio entre Medalla y Blvd. Rea, con una inversión de un millón 377 mil 183 pesos y una superficie de 517.50 metros cuadrados, así como la repavimentación por Artículo 22 entre Conquista y Galardón, con una inversión de 2 millones 879 mil 989 pesos y una superficie de 1,163.40 metros cuadrados.

Por último se inauguró la repavimentación por Blvd. Rea (cuerpo sur) entre Artículo 20 y Homenaje, con una inversión de 3 millones 880 mil 592 pesos y una superficie de 1,350.44 metros cuadrados.

Nayelli Sifuentes Juárez, habitante de la colonia agradeció a la presidenta municipal por las obras realizadas ya que eran necesarias para una mejor vialidad en el sector.

“Le agradecemos la entrega de estas calles, gracias por llevar obras a todos los rincones de la ciudad, aprovecho para decirles a todos que nuestra presidenta es una mujer que cumple y que no se deja engañar por falsas noticias, aunque les duela es la mejor alcaldesa que ha tenido Nuevo Laredo”, destacó la vecina.

Cada una de estas vialidades fue rehabilitada con concreto hidráulico de alta durabilidad, incluyendo trabajos de base y sub-base, renivelación de pozos de visita y señalamiento horizontal y vertical, garantizando una infraestructura de calidad para los vecinos del sector.

En los últimos años, la colonia Los Olivos (Nueva Victoria) ha sido uno de los sectores más beneficiados con obras de infraestructura.

En el periodo 2021–2024, se han invertido más de 41 millones de pesos en repavimentaciones y ampliaciones de espacios comunitarios, consolidando el desarrollo urbano del sector de Los Olivos

