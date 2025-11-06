VIDEO: Agentes del ICE irrumpen en guardería para detener violentamente a una maestra

Las imágenes han desatado la indignación en redes sociales por el uso de violencia; el concejal del lugar aseguró que las imágenes son “escalofriantes”

CIUDAD DE MÉXICO.-La detención de una maestra colombiana que radica en Chicago, Illinois, desató la indignación de funcionarios y de los vecinos, por el uso de fuerza con el que fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés), quienes además ingresaron armados a una guardería. La escena ha sido condenada y hay posturas diferentes sobre el caso, incluyendo a testigos, empleados y las propias autoridades.

Un testigo del arresto grabó el momento exacto en el que dos agentes del ICE jalonean a la maestra y la obligan a reclinarse contra un auto para esposarla por la espalda; mientras tanto ella, identificada como Diana Patricia Santillana Galeano, forcejea con todas sus fuerzas para evitar ser arrestada.

En el video que ha dividido opiniones se escuchan los gritos de la maestra desde el interior del edificio y mucho antes de que abran las puertas para completar la misión, pues la víctima alegaba que el arresto era ilegal, ya que ella tiene sus papeles en regla, algo que debería de permitirle vivir libremente en Estados Unidos.

“¡Tengo papeles!”, gritaba a los agentes.

Federal law enforcement enters North Center daycare takes person into custody pic.twitter.com/MSJ0lWoXek — Tahman Bradley (@tahmanbradley) November 5, 2025

El lamentable incidente ocurrió en el centro para menores Rayito de Sol, ubicado al noroeste de Chicago, y mientras algunos testigos captaron la violencia con la que la maestra fue sometida, otros más la captaron minutos más tarde llorando. Diana no fue la única que terminó con lágrimas, pues algunos de los padres también lamentaron el incidente.

“Nuestras familias han quedado traumatizadas”, dijo una madre de familia a DW, quien junto a varios padres de familia se dieron cita en la guardería para condenar las acciones de agentes del ICE, quienes detuvieron a la maestra frente a padres y niños.

Concejal de guardería asegura que el video de la detención de maestra es “escalofriante”

Tras darse a conocer el caso viral de la detención de una maestra de la guardería Rayito de Sol en Chicago, el concejal del lugar, Matt Martin, lamentó lo ocurrido y además agregó que en el tiempo que llega a cargo del centro para menores nunca había visto algo semejante.

Maestra de guardería detenida por agentes de migración de EE. UU. en su trabajo Una maestra de la guardería Rayito de Sol, en Chicago, fue detenida hoy por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras gritaba que tenía sus papeles en regla. El… pic.twitter.com/JF4oa9TJOb — DW Español (@dw_espanol) November 5, 2025

“Es uno de los videos más escalofriantes que he visto nunca en el tiempo que llevo a cargo”, dijo.

De acuerdo con lo detallado por Martin, los agentes del ICE habrían entrado por la fuerza a la guardería, además que no tenían una orden judicial que acredite la detención en contra de la maestra Diana; lo que más lamentaron fue que los dos involucrados estaban armados, pese a la presencia de niños y padres de familia.

Cabe destacar que por orden del presidente Donald Trump, los agentes de Inmigración ya tienen la facultad de entrar a escuelas u otros lugares sensibles armados e incluso a aplicar el uso de la fuerza para detener a migrantes. Tras el escándalo y las críticas que recibieron los agentes por ingresar a una guardería, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos emitió un comunicado aclarando la situación.

DHS desmiente ingreso violento del ICE a guardería para detener a una maestra

Por medio de un comunicado, la Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que se están “tergiversando los hechos” y aclararon que los agentes del ICE nunca tuvieron como objetivo una guardería, sino que estaban allí, “porque la mujer extranjera ilegal huyó hacia adentro”.

En la versión aclarada de los hechos, se detalló que los oficiales encendieron las alarmas en pleno tráfico para detener un auto registrado con el nombre de una mujer extranjera ilegal; sin embargo, el conductor masculino ignoró la indicación y comenzó una persecución.

“Las fuerzas del orden persiguieron el vehículo antes de que el agresor acelerara hacia un centro comercial donde él y la pasajera huyeron del vehículo. Corrieron hacia una guardería e intentaron atrincherarse dentro de la guardería, poniendo en peligro imprudentemente a los niños que estaban adentro”, precisaron.

Aseguraron que se sacaron de contexto los hechos.

Asimismo, indicaron que el arresto no fue en la escuela como se comentó en redes sociales, sino en el vestíbulo del lugar y que además la mujer mintió sobre su identidad y los sucesos, por ejemplo, la identidad del hombre que manejaba su vehículo.

“El vehículo está registrado a su nombre, aunque ella afirma que no conocía al hombre que conducía su automóvil y que simplemente lo recogió en una parada de autobús. Los hechos, incluida la criminalidad y la información sobre el agresor masculino, son inminentes y actualizaremos al público con más información tan pronto como esté disponible”, concluye el mensaje de DHS.

