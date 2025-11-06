VIDEO: Causa incendio en una gasolinería tras encender un cigarro en Brasil

Los primeros en salir huyendo de la gasolinería fueron el joven que encendió el cigarro y sus amigos, pero los empleados evitaron una tragedia

CIUDAD DE MÉXICO.-Existen normas de seguridad que todos debemos de tener en cuenta al visitar una gasolinería, por ejemplo, el apagar el motor del carro durante la carga de combustible, el evitar usar el celular o simplemente evitar el uso del fuego o de cualquier producto que requiera de este para evitar una tragedia, pues siempre se corre el riesgo de desatar un incendio o una explosión.

Sin embargo, un descuido puede ocasionar una tragedia, tal y como ocurrió en Brasil cuando un joven que se encontraba en un restaurante junto a una gasolinería decidió encender un cigarro sin pensar en las consecuencias. Además que sus acompañantes no dejaban de usar el celular.

Afortunadamente, el video captado por las cámaras de seguridad demuestra que nadie resultó herido y que el rápido actuar de los empleados evitó que el incendio se propagara y ocasionara una explosión.

De acuerdo con los pocos detalles que se tienen de este brutal incendio, ocurrió en Brasil y las imágenes rápidamente se viralizaron en redes. Las cámaras captaron cómo un grupo de cuatro personas se encontraba comiendo en un restaurante al aire libre junto a la gasolinería cuando ocurrió la imprudencia.

Testigos también salieron corriendo al ver las llamas. (Foto: X @ActualidaViral)

Si bien el encender el cigarro no fue como tal el detonante del incendio, este se originó justo cuando el joven tiró al suelo el cerillo con el que encendió el tabaco. Desde antes de que la cerilla tocara el piso, un halo de fuego se propagó primero junto a los amigos y en cuestión de un segundo, se propagó por todo el suelo.

Mientras el hombre responsable y sus tres acompañantes salieron corriendo para protegerse, una acción que replicaron otros presnetes; el fuego se extendió por el resto del suelo, aunque por fortuna se detuvo a metros de zona de carga de gasolina, pero el peligro seguía presente.

Pues entre el restaurante y la gasolinería se encontraba un camión cisterna estacionado y recargando gasolina; de hecho, al mismo tiempo que se detonó el incendio, un hombre estaba por recoger la manguera para emprender camino. Pero esto mismo fue lo que ocasionó que el fuego se quedara en dicha zona.

Ante el peligro de una posible explosión entre la manguera, el camión de carga y la gasolinera, un grupo de dos empleados corrió con extinguidores para evitar que el fuego ocasionara una tragedia mayor.

Además del rápido actuar de los empleados y de la gente que se alejó de la zona en cuanto vieron el fuego, nadie resultó herido y únicamente quedó como una experiencia que deja una lección: evitar todos los productos inflamables que pongan en riesgo la seguridad.

Hasta ahora no se sabe con exactitud qué fue lo que ocurrió, aunque una respuesta podrían ser los gases inflamables presentes en la zona, pues los vapores del combustible se pueden propagar a zonas aledañas y ante una pequeña chispa, encenderse.

🇧🇷 | Un joven encendió un cigarrillo en un restaurante ubicado en una gasolinera, justo al lado de un camión cisterna que repostaba. Al lanzar la cerilla al suelo, provocó un gran incendio. pic.twitter.com/eQ8wleUF9T — Actualidad Viral (@ActualidaViral) November 6, 2025

“Es en momentos como estos cuando un equipo bien entrenado marca la diferencia”, se lee en redes sociales; mientras que internautas han dejado comentarios como:

•Parece como si hubiera sido una chispa de un teléfono celular.

•Gracias a Dios por la liberación. Gracias por los hombres sabios.

•Existe un fenómeno llamado electrostática; nunca toco mi teléfono móvil mientras se está cargando.

•La importancia de la formación NR 20 y 23 – ¡felicitaciones a los empleados!

•Ese maldito cigarrillo.

•Soy fumador, pero algunos fumadores no tienen sentido común. Siempre respeto a la gente, pero fumo cerca de mí.

Con información de HERALDO DE MÉXICO