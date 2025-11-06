VIDEO: «No me respetas, yo quería un Porsche», mujer le reclama a su esposo porque le regaló un auto chino

El clip viral dividió opiniones entre los usuarios de las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.-Lo que debió ser un momento de alegría y felicidad se convirtió en un intenso e incomodo reclamo luego de que un hombre decidiera grabar la reacción de su novia al regalarle un automóvil que no deseaba, mismo que lejos de ser de su agrado rechazó rotundamente al señalar que ella quería un coche alemán.

En el video que fue difundido en redes se puede escuchar al hombre tratando de convencer a su pareja de aceptar el vehículo eléctrico modelo Zeekr 001 como regalo, explicándole las bondades y ventajas del automóvil, el cual le costo bastante dinero.

Sin embargo, la joven expresa su inconformidad, argumentando que ella quería un Porsche o al menos un Cayenne, dejando en claro que no tiene pensado conducir el automóvil chino bajo ninguna circunstancia y que es mejor que lo venda, mostrándose molesta al decirle a su novio que pudo haberla consultado antes de hacer la compra.

«Yo quería un Porsche. No voy a conducirlo. Puedes venderlo. No voy a sentarme en un coche chino. Yo quería un Porsche, quería un Taycan o al menos un Cayenne. Al menos pudiste haberme preguntado. No me respetas. No voy a conducir esto, en serio. Prefiero ir caminando», dice la joven en el video.

🚘 | «No me respetas. Yo quería un Porsche». Una mujer expresó su descontento con su esposo en respuesta al coche nuevo que le regaló, simplemente porque es chino.

Rechazó de automóvil chino genera debate en redes

El video se volvió viral en redes sociales como «X» e «Instagram» en donde los usuarios expresaron su opinión al respecto, tachando a la mujer de ser una malagradecida al argumentar que debería de aceptar el regalo que su pareja le obsequió con bastante esfuerzo, incluso habiendo quienes la tomaron por interesada señalando que solamente le importaba que el vehículo fuera de una marca lujosa.

Sin embargo, otra gran parte de los cibernautas defendieron la postura de la mujer, asegurando que el novio debió de haber respetado los gustos de su pareja, y que si se iba a gastar bastante dinero lo hubiera invertido en un mejor automóvil. Asimismo hubo quienes se mostraron neutrales al señalar que se podría arreglar el problema si se vende el coche y se compra un modelo que sea del agrado de la joven.

¿Cuáles son las ventajas del Zeekr 001?

El Zeekr 001 que el hombre le regala a la joven en el video es un automóvil eléctrico premium tipo «shooting brake» que cuenta con acabados de alta calidad, así como con suaves y amplios asientos para la comodidad del usuario. Asimismo, tiene incorporado un avanzado sistema tecnológico que funciona a través de sus múltiples pantallas.

El Zeekr 001 puede alcanzar una potencia de 272 CV hasta 544 CV y cuenta con una batería de 100 kWh, cuya carga total alcanza para un recorrido de 600 km. El modelo fue diseñado para competir en el mercado con otras grandes marcas como Tesla y su precio ronda entre los 60, 000 y los 70, 000 euros, es decir lo equivalente a unos 1,506,448.30 pesos mexicanos.

Con información de HERALDO DE MÉXICO