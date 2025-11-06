Vigilan 10 patrullas sectores de Ciudad Madero

Se requieren más elementos policiacos para apoyar en las labores y garantizar la seguridad de la población

CIUDAD MADERO, TAM.- La falta de elementos de seguridad pública en Ciudad Madero mantiene en promedio solamente a 10 camionetas de un total de 15 en labores de patrullaje y vigilancia diariamente.

Héctor Marín Rodríguez , Secretario del Ayuntamiento informó lo anterior y dijo que se atribuye a la movilidad de los efectivos de la Guardia Estatal de una plaza a otra.

“Ahorita se tienen 15 y 15 camionetas más los CANAM. Pero también hacen recorridos a pie tierra. Entonces, ahorita varía semana con semana (cantidad) porque luego ahorita estamos aquí y otros se llevan a a otra ciudad del del estado y hay un intercambio constante”

Y agregó: “Estimo que hay unas 10 camionetas en circulación actualmente brindando el servicio de seguridad aquí en Ciudad Madero.

El funcionario dijo que por ese motivo se hacia extensiva la invitación para que la ciudadanía se integre en las convocatorias para formar parte de la Guardia Estatal a través de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.

“Sumaba la convocatoria que hace la Universidad de Seguridad y Justicia para que personas, ciudadanía ingrese a a esta universidad, a capacitarse en estos 5 o 6 meses que dura para poder Tamaulipas tener aún más elementos y cuerpos de estado de fuerza dentro de sus filas”

Marin Rodriguez, comentó : “Cada camioneta debe tener por lo menos tres elementos… Si a eso lo sumamos en que es un ejercicio de 24 horas al día, que son los dos turnos más las horas de descanso más los días de vacaciones, entonces necesitamos un un estado de fuerza bastante nutrido” dijo.

POR JOSÉ LUIS RDZ.