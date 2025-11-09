Clausuran más de 50 obras en Tampico en este 2025

TAMPICO, TAM.- Al incumplir con la licencia de construcción o edificar un proyecto diferente al presentado ante la Secretaría de Obras Públicas se han clausurado más de 50 construcciones en lo que va de este 2025 en Tampico, así lo dio a conocer Rogelio Ontiveros Arredondo.
Expresó que las anomalías son descubiertas en operativos, rondines o con el uso de dron y dependiendo del tamaño del proyecto también se han aplicado sanciones administrativas que oscilan entre 250 mil hasta un millón de pesos.
«Que van a construir por decirles algo una casa habitación y al final construyen dos por ponerte un ejemplo o manifiestan que construyen una casa habitación y al final construyen un edificio de departamentos… O una oficina comercial, algo totalmente diferente a lo que ellos manifestaron… no hay licencia de construcción, ni nada se agarran a construir así… algunas están clausuradas, no hay manera tienen inclusive multas… arriba de 250 mil pesos la más pequeña y la más grande casi el millón de pesos»
Ontiveros Arredondo dio a conocer que el caso más reciente derivó de una inspección a la Central Camionera. La Secretaría de Obras Públicas expidió una notificación al detectar la estructura de un anuncio que no fue incluido en el permiso de construcción; sin embargo, al no regularizar la situación se procedió a la clausura que es la segunda que se realiza en el tiempo que lleva la remodelación.
«Fue clausurada por segunda vez. La primera vez fue cuando entramos nosotros, nos encontramos que no tenía ninguna licencia y arrancaron así como si fuera la construcción de una banqueta. No es posible, lo requerimos, se regularizó y ahorita estamos requiriendo por una obra que no estaba incluida dentro de ese permiso»
El secretario de Obras Públicas de Tampico expresó que para construir un proyecto, éste debe de ser avalado por un Director Responsable de Obra y también un corresponsable de obra para evitar que se construyan proyectos que pongan en riesgo a la ciudadanía.
