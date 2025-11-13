Adelantan 50% del aguinaldo a empleados de Altamira

El Ayuntamiento de Altamira adelantó aguinaldos a su personal y activó un amplio operativo de seguridad para garantizar un Buen Fin seguro y con mayor derrama económica.

El gobierno municipal de Altamira autorizó el adelanto de la mitad del aguinaldo para más de 3 mil 500 empleados, con el objetivo de inyectar recursos y fortalecer el consumo local durante la campaña comercial del Buen Fin 2025.

Durante el arranque del operativo de vigilancia, se informó que la médica aplica al personal sindicalizado, de confianza, del Sistema DIF y de Comapa.

​“También nosotros, desde el Ayuntamiento, estamos haciendo nuestra parte. Autoricé que este día se otorgue el 50% del aguinaldo adelantado a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Altamira, a su sindicato, al personal del Sistema DIF Altamira y a las y los trabajadores de la COMAPA Altamira. Con esto coadyuvamos para que más de 3 mil 500 personas tengan la oportunidad de aprovechar las promociones del Buen Fin”, declaró el alcalde Armando Martínez Manríquez.

También resaltó el operativo de seguridad que se implementó con la colaboración de diversas corporaciones de seguridad y dependencias municipales, estatales y federales. El objetivo es garantizar un ambiente seguro para la población durante los días de promoción.

​“Podemos avanzar con el respaldo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la Guardia Estatal, las Fiscalías tanto federal como municipal, y las unidades de Protección Civil. Contar con todas las fuerzas de seguridad nos permite garantizar a la ciudadanía que este Buen Fin, que inicia este jueves 13 y concluirá el lunes 17 de noviembre, se desarrollará con tranquilidad, seguridad y convivencia social”.

Óscar Figueroa

La Razón