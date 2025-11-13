Arranca operativo antialcohol 24/7

A partir de este día inicia un operativo antialcohol permanente las 24 horas que se mantendrá en acción hasta el 6 de Enero

CIUDAD VICTORIA, TAM.- A partir de este jueves, la Dirección de Tránsito de Ciudad Victoria pondrá en marcha un operativo antialcohol permanente, que se mantendrá activo las 24 horas del día hasta el 6 de enero de 2026, con el objetivo de prevenir accidentes viales durante la temporada del Buen Fin y las fiestas decembrinas.

El coordinador operativo de Tránsito, José Luis Arroyo, informó que el dispositivo se aplicará todos los días de la semana y en distintos puntos de la ciudad, tanto de día como de noche, con apoyo de la Guardia Estatal y la Guardia Nacional.

“Vamos a estar trabajando diario, en diferentes lugares y a distintas horas, desde mañana hasta el 6 de enero. La idea es reforzar la prevención y reducir los accidentes ocasionados por el consumo de alcohol”, señaló el funcionario.

Durante los operativos, los agentes realizan revisiones preventivas y aplican sanciones conforme al reglamento.

En caso de que un conductor sea sorprendido en estado de ebriedad, la multa asciende a 5 mil 800 pesos, además de 5 mil pesos por el servicio de arrastre y corralón.

Arroyo destacó que las fiestas de fin de año suelen incrementar los riesgos viales debido al aumento de reuniones y al consumo de bebidas embriagantes, por lo que exhortó a los automovilistas a no conducir bajo los efectos del alcohol ni utilizar el celular mientras manejan.

“Que no usen el celular mientras manejan; esa es nuestra principal causa de accidentes. Si necesitan contestar un mensaje, que se orillen. La precaución se demuestra con esas acciones”, recalcó.

Tránsito Municipal cuenta con 56 elementos operativos, seis motocicletas y 13 patrullas, que estarán desplegadas de manera permanente para reforzar la vigilancia en la capital tamaulipeca.

Además, se implementará un dispositivo especial de seguridad en cajeros automáticos, principalmente en aquellos sin presencia bancaria, con el fin de proteger a los ciudadanos que retiren o depositen dinero durante el Buen Fin y las fechas navideñas.

“Tenemos identificados alrededor de 60 cajeros en distintos puntos. Las unidades estarán estacionadas con torretas encendidas para dar presencia y, si se detecta alguna anomalía, se pedirá apoyo inmediato al C4 y a la Guardia Estatal”, añadió Arroyo.

El funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener la prudencia, respetar los límites de velocidad y evitar conducir en estado de ebriedad, recordando que el propósito del operativo no es sancionar, sino proteger vidas.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON