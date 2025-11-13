Atienden reporte de 3,400 ciberdelitos

La Guardia Estatal Cibernética de Tamaulipas reporta 3,400 denuncias por delitos digitales, principalmente estafas en compras en línea. Ante el Buen Fin, se emiten recomendaciones

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En lo que va del año suman 3,400 reportes de delitos cibernéticos en Tamaulipas; el más recurrente es la estafa con compras en línea.

Ante el inicio de El Buen Fin, la Guardia Estatal Cibernética alertó a los compradores para no ser víctimas de estas prácticas.

Javier Gerardo Galindo Hernández, encargado de la división Cibernética de la corporación, explicó que el delito más común ocurre con las compras en redes sociales, “el ciudadano ve un artículo, se pone de acuerdo con el vendedor, hace una transferencia y después lo bloquean”.

Una manera de reducir los riesgos de este tipo de fraudes, dijo, sería buscar hacer compras en las mismas ciudades, “concertar una cita con el vendedor en un lugar público, revisar el artículo y después hacer la compra”.

El Oficial explicó que han detectado algunas páginas con una similitud casi imperceptible de cuentas originales en redes sociales, pero que no cuentan con la “palomita azul” de verificación y desde donde se cometen fraudes.

Pero también en páginas web, donde se han incrementado los casos de suplantación de sitios gubernamentales donde se ofrecen trámites de actas de nacimiento o pasaporte.

Recomendó en esta temporada de compras por El Buen Fin, utilizar tarjetas digitales, ya que solo se utiliza para una sola compra, “y no me arriesgo a que me roben la información de mi cuenta”.

El encargado de la Guardia Estatal Cibernética apuntó que los delitos más denunciados son las amenazas cibernéticas por cobranza extrajudicial, esto cuando se accede a préstamos a través de aplicaciones, en este caso de tienen 950 denuncias.

“Le sigue el fraude electrónico en todas sus modalidades, con un aproximad de 750 reportes”, algunos más comunes son el phishing (correos falsos), smishing (mensajes de texto falsos) y el vishing (llamadas telefónicas engañosas), que buscan robar datos.

Mientras que los reportes de extorsión cibernética suman 390, ya sea por teléfono, comúnmente por WhatsApp, redes sociales o alguna otra aplicación, “también ha habido casos de extorsión esotérica”.

En estos casos, comentó, el ciudadano pide un servicio de “limpia” o “amarre” a grupos esotéricos, quienes amenazan con denunciarlo con la persona para quien solicita el trabajo, en caso de no depositar alguna cantidad de dinero.

Explicó que en este año ya son 3,400 reportes que han atendido por diferentes delitos cibernéticos, mientras que el año previo se cerró con más de 4,000 reportes de la ciudadanía.

Galindo Hernández señaló que tienen una campaña permanente de prevención, que de acuerdo a las estadísticas ha arrojado buenos resultados, luego que a un mes y medio del cierre del año se tiene una reducción de reportes.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón