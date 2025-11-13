Carreterazo deja saldo de 2 muertos

Tragedia en la Victoria-Matamoros: dos mujeres fallecen y dos hombres resultan heridos en choque frontal contra un tractocamión

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Dos mujeres perdieron la vida y otras dos personas resultaron lesionadas en un fuerte choque frontal entre un automóvil Dodge Charger y un tráiler cargado con 30 toneladas de verdura.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles en el kilómetro 138 de la carretera Victoria-Matamoros, a la altura del municipio de Cruillas.

Al arribar al lugar, las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de dos mujeres: María de los Ángeles “A”, de 55 años, y su suegra, de 90 años.

Los servicios de emergencia atendieron también a Tito Torres Zapata, quien es esposo y padre de las fallecidas, respectivamente. Otro lesionado fue identificado como Carlos Alfredo Vázquez, de 27 años y originario de Reynosa. Ambos fueron trasladados a un hospital en San Fernando para recibir atención médica.

Según reportes preliminares, el Dodge Charger invadió el carril contrario y colisionó de frente contra el tráiler que se dirigía de Puebla a Reynosa.

La violencia del impacto provocó que el tráiler volcara y saliera de la carpeta asfáltica, mientras que el automóvil quedó destrozado en el carril opuesto.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos, Protección Civil y Fiscalía General de Justicia acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos, atender a los lesionados y efectuar los peritajes correspondientes. Las autoridades investigan quién invadió carril y las causas exactas del siniestro.

La circulación permaneció interrumpida varias horas en ambos sentidos.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón