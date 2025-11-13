Colectivo feminista Mujer Manglar denuncia falta de medidas de protección para Gaby Salazar y su hija

TAMPICO, TAM.- El colectivo feminista mujer Manglar expresó su preocupación ante la falta de medidas cautelares para Gaby Salazar y su hija, en el marco de la audiencia realizada este jueves, y denunció que la lucha de la madre por acceder a la justicia “aún no termina”.

De acuerdo con el posicionamiento difundido por el colectivo, Gaby continúa enfrentando un proceso judicial marcado —según señalan— por omisiones institucionales y por la ausencia de garantías de protección. “Ahora más que nunca buscan la protección de la justicia por ella y por su hija, ya que aún no cuentan con medidas cautelares”, señaló Manglar.

El caso se ha mantenido en la agenda pública desde el 29 de agosto, cuando la menor fue sustraída de su hogar, presuntamente de manera ilícita y con uso de violencia extrema. El colectivo recordó que la menor fue puesta “en manos de su agresor”, pese a que existían antecedentes de violencia que —afirman— no fueron atendidos oportunamente por las autoridades responsables de su protección.

Para Manglar, cada audiencia representa para Gaby un momento de desgaste emocional y revictimización, por lo que reiteraron su acompañamiento y exigieron a las autoridades garantizar su seguridad y la de su hija.

El colectivo llamó a asegurar una actuación diligente y con perspectiva de género en el proceso, así como a priorizar el interés superior de la niña.

