Detienen a ladrón serial de brasieres en Veracruz

“Ya muchas mujeres se quejaban de que les desaparecía la ropa interior”, comentó una vecina veracruzana.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un inusual hecho generó sorpresa e indignación entre los habitantes de la comunidad La Tina, en el municipio de Oteapan, al sur de Veracruz. Vecinos, en su mayoría mujeres, detuvieron y amarraron a un hombre acusado de robar ropa interior femenina de los tendederos, luego de sorprenderlo con varias prendas colgadas en el cuello mientras intentaba escapar.

El incidente ocurrió el pasado 6 de noviembre, cuando un grupo de habitantes notó que el sujeto sustraía brasieres y ropa íntima de una vivienda ubicada en el predio San Román. La reacción fue inmediata: varias mujeres salieron al paso, lo sometieron y entregaron posteriormente a las autoridades locales.

En redes sociales, el individuo ha sido apodado como el “ladrón de brasieres”, y su caso ha despertado una ola de comentarios entre usuarios de la región sur de Veracruz, quienes aseguran que ya había sido visto merodeando en otras colonias.

Ya muchas mujeres se quejaban de que les desaparecía la ropa interior. Nadie imaginó que sería alguien del mismo pueblo”, comentó una vecina en redes sociales.

Confesó tener una colección de prendas

De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal de Oteapan, el sujeto confesó que guardaba una gran cantidad de prendas íntimas en su habitación, las cuales —según su testimonio— usaba para “acompañarse en sus noches de soledad”.

La noticia, difundida por medios locales como Sin Censura Regional, ha generado debate entre los pobladores, quienes pidieron mayor vigilancia y atención psicológica para el detenido, debido al carácter reiterativo y perturbador del delito.

Posibles sanciones por el delito

EL TERROR DE LOS TENDEDEROS CAE EL "LADRÓN DE BRASIERES" EN Veracruz. Vecinos de Oteapan, Veracruz, detuvieron a un hombre acusado de robar ropa interior femenina de los tendederos, el sospechoso fue sorprendido con varias prendas colgadas en el cuello mientras

Según el artículo 202 del Código Penal del Estado de Veracruz, el robo de bienes muebles —como prendas de vestir— puede castigarse con penas de seis meses a cuatro años de prisión, además de multas que van de setenta y cinco a doscientos días de salario mínimo, dependiendo del valor de lo robado y la intención del autor.

El mismo código establece en su artículo 203 que apropiarse de una cosa extraviada con intención de uso o lucro también constituye delito, sancionable con hasta seis años de cárcel.

Si el robo ocurre dentro de una vivienda, el artículo 205 agrava la sanción hasta nueve años de prisión, especialmente si el acto se comete con violencia o por varias personas.

En este caso, al ser un robo menor cometido sin violencia, las autoridades ministeriales determinarán la sanción aplicable conforme a la valoración del Ministerio Público y los antecedentes del detenido.

Exigen mayor presencia policial

El hecho ha generado debate en Oteapan y comunidades vecinas como Jáltipan y Cosoleacaque, donde las denuncias por robos menores y actos de acoso han ido en aumento.

Vecinos exigieron mayor presencia policial y programas de prevención comunitaria, pues aseguran que casos como este reflejan una falta de atención a conductas que podrían escalar en gravedad.

“No se trata solo de un robo, sino de una falta de respeto hacia las mujeres y hacia la seguridad del pueblo”, expresó otra vecina afectada.

¿Dónde se ubica Oteapan?

Oteapan se ubica en el sur del estado de Veracruz, a unos 15 kilómetros de Minatitlán, y forma parte de la zona metropolitana que conecta con Cosoleacaque, Jáltipan y Acayucan.

En los últimos meses, esta región ha sido foco de atención por hechos de inseguridad vecinal y justicia por mano propia, una práctica que autoridades locales buscan contener con patrullajes y mediación comunitaria.

Con información de HERALDO DE MÉXICO