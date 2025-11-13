Es oficial: denuncian a SpaceX por contaminación del golfo de México

De acuerdo con Conibio Global, los restos del sistema de propulsión de los cohetes han ocasionado daños ambientales directos, afectando la fauna marina y los ecosistemas costeros del noreste mexicano

Finalmente, la empresa SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, fue denunciada formalmente por contaminar aguas mexicanas y afectar el ecosistema del Golfo de México, según una denuncia presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la asociación civil Conibio Global A.C., con sede en Playa Bagdad, Tamaulipas.

El documento, dirigido a la procuradora Mariana Boy Tamborrell, detalla que desde 2024 la organización ha documentado con fotografías, reportes técnicos y evidencias físicas la llegada de fragmentos y propulsores de cohetes Starship, pertenecientes a la compañía estadounidense, los cuales han sido hallados en costas y zonas marinas dentro del territorio nacional.

Además, la agrupación denunció la incursión en julio de 2025 de una plataforma extranjera identificada como “LB JILL”, vinculada a SpaceX, que realizó maniobras de extracción de desechos espaciales sin autorización del gobierno mexicano.

Durante dicha operación, según se menciona en la denuncia, la plataforma retiró estructuras metálicas de gran tamaño, presumiblemente motores Raptor, pertenecientes a fragmentos del propulsor Starship 8, lo que constituye una violación al marco jurídico ambiental y marítimo mexicano.

Conibio Global acusó a SpaceX de invadir y explotar territorio marítimo mexicano, además de operar con arrogancia tecnológica y sin respeto a las normas internacionales, vulnerando la soberanía del país y poniendo en riesgo la biodiversidad del Golfo.

La asociación pidió a la Profepa iniciar una investigación profunda y sancionar a la empresa, además de fortalecer la vigilancia ambiental en las costas de Tamaulipas, donde en reiteradas ocasiones se han encontrado restos de los lanzamientos de SpaceX procedentes de Texas.

“Estos actos no solo vulneran la soberanía mexicana, sino que atentan contra el equilibrio ecológico del Golfo. El mar no es un basurero espacial”, advierte la organización en el documento.

Conibio Global reiteró su compromiso de seguir defendiendo la vida marina y terrestre del noreste del país, exigiendo respeto a las leyes ambientales y a los recursos naturales de México.

Por Antonio H. Mandujano