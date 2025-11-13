Esperan que el “Buen Fin” deje derrama por 1,700 mdp

Se han coordinado con las diferentes autoridades para que se lleven a cabo los operativos y la vigilancia correspondiente

fTAMPICO, TAM.- Más de 7000 negocios participan en el evento del Buen Fin en la zona sur de Tamaulipas.

Se espera una derrame económica del orden de los 1700 millones de pesos, señaló el presidente de la Canaco Eduardo Manzur.

“Tenemos un estimado de 7000 empresas participantes como zona TAMPICO, Madero y Altamira tenemos para que más o menos se den una idea 29,500 negocios en la zona de diversidades, actividades económicas” dijo.

Éste tipo de evento está llegando a su quinceava, edición donde se ofrecen ofertas que van hasta un 50%, se ha denominado que es el fin de semana más barato del año.

De manera organizada o no, prácticamente participan todos los negocios y establecimientos que hay en el área metropolitana.

Parte de la derrame económica que se espera en estos próximos días.

«Se está previendo una derrame económica de alrededor de 1700 millones de pesos más que el año pasado, porque traemos alrededor de un 15% más porque en esta edición se agregó un día y entonces ese día pues se representa también un porcentaje más de venta esperada”, indicó.

Eduardo Manzur, dirigente, camaral, expresó que se han coordinado con las diferentes autoridades para que se lleven a cabo los operativos y la vigilancia correspondiente para descartar cualquier eventualidad.

POR MARIO PRIETO