La mayoría de los jóvenes, contra el PAN

ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

A pesar del golpeteo sistemático de la oposición y las criticas cotidianas de los medios de comunicación, a poco más de un año de haber asumido el cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra entre las líderes del mundo con mayor aprobación de los ciudadanos.

De acuerdo con las mediciones de octubre y noviembre, a la mandataria mexicana las mujeres le otorgaron un 74.1 por ciento de aprobación, los hombres un 69 y los jóvenes de 18 a 28 años pertenecientes a “la Generación Z” 73 puntos porcentuales.

Otras encuestadoras señalan que entre 77 y el 86 por ciento, apoyan el desempeño de la que despacha en palacio nacional

Los sondeos de la firma MilenIA revelan asimismo que los jóvenes de 18 a 35 años consideran al PAN “una agrupación de privilegios, hipocresía moral y desconexión con los votantes”.

Comparada, por otra parte, con el nivel de aceptación de los líderes políticos de otros países Sheinbaum está a la cabeza.

La popularidad del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, por ejemplo, es del 42 por ciento, la del presidente de Francia, Emmanuel Macrón, de 11 puntos, la del jefe de gobierno de Alemania equivalente a primer ministro, Friedrich Merz, apenas llega al 31 por ciento.

La aceptación del primer ministro del Reino Unido, Keir Stramer, se encuentra en el mínimo histórico del 13 por ciento, en tanto que la italiana, Gorgia Meloni, cayó del 51 por ciento a 30 puntos porcentuales.

Lula Da Silva es otro de los más populares, ya que, según una encuesta regional, el mandatario de Brasil anda arriba del 50 por ciento, aunque el más popular de todos a pesar de que en el exterior condenan que haya convertido las prisiones en campos de concentración como en la Alemania Nazi, es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el 90 por ciento de aceptación.

Volviendo al tema de los votantes jóvenes de México, es necesario puntualizar que, encima de tener en contra a los integrantes de este segmento de la población, otro de los puntos negativos que pesan sobre la agrupación política fundada por Manuel Gómez Morín es el de los nexos del albiceleste con los traficantes de enervantes.

A pesar de que a diario los panistas repiten que Morena es un narco partido, el encarcelamiento del ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón, Genero García Luna, y las acusaciones públicas de algunos jefes de los cárteles de la droga mexicanos, apuntan que el verdadero narco partido es el de Acción Nacional.

Servando Gómez, alias “La a Tuta”, ex jefe del cartel “La familia Michoacana” recientemente extraditado a los Estados Unidos, acusó públicamente al régimen de Calderonista de narco-gobierno. El narcotraficante michoacano denunció a través de un video los nexos del expresidente y su familia con las organizaciones que trafican con drogas.

“La única persona -afirma el aludido- que tuvo acercamiento con nosotros cuando las campañas de noviembre de 2011 para la gubernatura de Michoacán fue la senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

Y añadió: Por medio de un señor que jugó la diputación por un distrito Local, Francisco Javier Jirón Del Toro, esta señora lo mando tres veces a hablar con nosotros, ahí están los facebook”, expresó. Jlhbip2335@gimail.com

xxx