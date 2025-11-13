Prevén derrama de 7 mdp en Tamaulipas por El Buen Fin

En cada entidad la estrategia de El Buen Fin, está enfocada a incentivar el comercio local, especialmente a las Mipymes.

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Para la edición 15 de El Buen Fin, Tamaulipas podría alcanzar una derrama económica estimada entre los 6,820 y 7,150 millones de pesos, señaló la Directora para la Creación y formalización de Empresas de la Secretaría de Economía, Nancy Garza Estrada.

En el arranque formal de la estrategia económica de El Buen Fin que este año cumple 15 años desde su implementación, la funcionaria explicó que para este año se espera un aumento del diez por ciento respecto al año pasado.

Acompañando al presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de victoria, Federico González Sánchez y José Héctor Tejada Shaar, Consejero de Concanaco, destacó la importancia de la coordinación entre el sector público y privado para fortalecer el comercio local.

“Estamos haciendo mucho trabajo en conjunto, trabajamos para fortalecer lo Hecho en Tamaulipas, con estrategias de capacitaciones, subsidios para emprendedores y empresarios que quieran participar”.

Explicó que a través del programa Hecho en Tamaulipas se está apoyando a más de 900 emprendedores, y micros, pequeñas y medianas empresas de Victoria a través de diferentes servicios.

“Van desde capacitación, registro de marca, diseño de logo, tenemos subsidio para tabla nutrimental, vida en anaquel, vinculación con cadenas de autoservicio”, recordando que en tiendas GranD se han realizado ferias de proveedores para apoyar al comercio regional.

Incentivan comercio local.

José Héctor Tejada Shaar, Consejero de Concanaco-Servitur, señaló que en cada entidad la estrategia de El Buen Fin, está enfocada a incentivar el comercio local, especialmente a las Mipymes.

“Es sin duda, el evento comercial más importante de México, tanto para empresarios como compradores”, agregando que si bien las compras en línea se han aumentado, especialmente a partir de la pandemia, los mexicanos buscan los productos físicamente para hacer sus compras.

Indicó que nivel nacional hay 200,000 negocios registrados, mismos que pueden ser consultados en la aplicación de El Buen Fin, donde se puede consultar la geolocalización de los negocios y las ofertas que ofrecen.

Por Perla Reséndez