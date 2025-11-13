Reconocen empresarios coordinación de COMAPA SUR y Gobierno del Estado en atención a socavones

Durante un encuentro con medios de comunicación, en el que participaron empresarios y representantes de diversos sectores, se expusieron los avances alcanzados en la atención de los hundimientos y las acciones de rehabilitación de la red de drenaje sanitario

La estrategia implementada por COMAPA SUR para atender la crisis de socavones en Tampico y Ciudad Madero, bajo la guía de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y con el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, recibió el reconocimiento de dirigentes empresariales y líderes de opinión, quienes destacaron el trabajo conjunto entre autoridades estatales y municipales.

Durante un encuentro con medios de comunicación, en el que participaron empresarios y representantes de diversos sectores, se expusieron los avances alcanzados en la atención de los hundimientos y las acciones de rehabilitación de la red de drenaje sanitario, que han marcado cifras históricas para la región.

El Ing. Gustavo Organista González, representante de la CMIC Sur de Tamaulipas, expresó su reconocimiento por la coordinación mostrada entre los tres niveles de gobierno.

“Nos vamos con una muy buena impresión de la excelente colaboración que existe entre el Gobierno del Estado, los municipios de Tampico y Madero y la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Es un esfuerzo que se nota y que ya está dando resultados”, señaló.

Por su parte, Alejandro Sobera Biótegui, presidente de la AISTAC, subrayó que estos espacios de diálogo permiten conocer de forma directa los avances y la magnitud de las inversiones realizadas.

“Son ejercicios muy positivos, porque muchas veces solo vemos los problemas, pero no el trabajo que hay detrás. Esta información nos permite valorar el esfuerzo que está haciendo COMAPA SUR”, puntualizó.

A su vez, el Lic. Felipe Pearl Zorrilla, presidente del Consejo de Desarrollo Sostenible, reconoció la seriedad con la que se está atendiendo la problemática.

“Es importante que la ciudadanía conozca las causas y las acciones que se están tomando. Las cifras son altas, pero también lo es el compromiso para resolverlas. Es alentador saber que ya se monitorean las condiciones para evitar nuevos casos”, destacó.

El encuentro contó con la participación del Ing. Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social; el Mtro. Francisco José González Casanova, gerente general de COMAPA SUR; así como la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, y el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo.

En lo que va del año 2025, COMAPA SUR ha registrado 231 socavones, de los cuales 131 ya fueron reparados, mientras que en 2024 se atendieron 125 casos.

Asimismo, la rehabilitación del drenaje sanitario alcanzó 13.7 kilómetros en 2024 y 17.8 kilómetros en 2025, una cifra sin precedentes en la historia del organismo.