Senadores de Morena, PVEM y PT celebran fallo de la nueva Corte que ordena pago millonario para programas sociales

El Senado —a través de Morena, PVEM y PT— reconoció el fallo que obliga al pago de 48 mil millones de pesos destinados a pensiones, becas y apoyos.

Los grupos parlamentarios de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) en el Senado destacaron este jueves el “precedente histórico” fijado por la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras emitir una sentencia que ordena el pago de más de 48 mil millones de pesos derivados de un litigio que se prolongó por décadas.

De acuerdo con las bancadas, los recursos deberán destinarse a pensiones, apoyos y becas, lo que —subrayaron— representa un avance en materia de justicia social. Legisladoras y legisladores reconocieron que la resolución marca una diferencia respecto a criterios previos del máximo tribunal y afirmaron que responde “al pueblo que otorgó su confianza y su voto”.

En su posicionamiento, los senadores señalaron que el caso había permanecido durante años sujeto a “influencias, evasiones y dilaciones”, al tiempo que celebraron la actuación de las y los nuevos ministros, a quienes atribuyeron una postura firme ante los intentos del grupo empresarial involucrado de evitar el cumplimiento de sus obligaciones.

Las bancadas oficialistas consideraron que este fallo abre la puerta para desahogar otros litigios que —según apuntaron— permanecían detenidos en administraciones anteriores. “Por encima de la ley, nadie; y al margen de la ley, nada”, expresaron como cierre de su mensaje.

