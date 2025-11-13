Tampico encabeza las denuncias por violencia

La Fiscalía de Distrito de Tampico registra el mayor número de denuncias por violencia familiar en Tamaulipas durante 2025.

La Fiscalía de Distrito de Tampico (Tampico, Madero y Altamira) encabeza las cifras de violencia familiar en el estado , con 1 mil 816 carpetas de investigación iniciadas entre enero y octubre de 2025, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ).

En el mismo periodo, los municipios del sur —Tampico, Ciudad Madero y Altamira— registraron 1,804 casos de violencia familiar, según el reporte de Delitos de Mayor Incidencia por Municipio de Hecho Ene-Oct 2025.

De estos, Altamira concentró 706 casos, Tampico 648 y Ciudad Madero 450, lo que refleja una constante en la región conurbada.

Solo en octubre se registraron 713 nuevos casos, siendo Tampico el municipio con mayor concentración de denuncias, seguido por Matamoros y Reynosa.

Entre las fiscalías que comprende la de Tampico, Mante y Matamoros se acumularon 3 mil 370 casos en los primeros diez meses del año, lo que representa más del 48 por ciento del total estatal.

El documento de la FGJ también detalla que Reynosa ocupa el segundo lugar estatal con 1 mil 621 casos, y Victoria el tercero con 1,410 denuncias, mientras que en total se contabilizaron 6 mil 973 incidentes de este tipo en todo Tamaulipas durante los primeros diez meses del año.

La FGJ reiteró su llamado a la población a denunciar cualquier forma de violencia familiar y recordó que las unidades de atención integral operan de forma permanente para brindar acompañamiento y orientación a las víctimas.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón