VIDEO: Conductor se defiende a balazos durante un asalto en CDMX

De acuerdo con reportes de vecinos de la demarcación, los hechos ocurrieron entre Camino Viejo a San Pedro y Canela, en la colonia La Joya, al sur de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche de este miércoles 12 de noviembre la cuenta de Twitter «Vecinos de Tlalpan» difundió un video donde se muestra el momento en que varias detonaciones de arma de fuego se registran en Viaducto Tlalpan, al sur de la Ciudad de México en lo que parece ser un asalto.

De acuerdo con reportes de vecinos de la demarcación, los hechos ocurrieron entre Camino Viejo a San Pedro y Canela, en la colonia La Joya, al sur de la Ciudad de México. En las imágenes se aprecia como uno de los presuntos asaltantes que circulaba por la lateral al notar la presencia de una camioneta negra se acerca.

El sujeto se acerca hasta el vehículo, mientras que algunas motos pasan del otro lado. Aparentemente, cuando el automovilista víctima realizó detonaciones, el presunto asaltante se regresó corriendo. En tanto, también se observa a una persona a bordo de una motocicleta que se fue hacia donde corrió el presunto delincuente; aparentemente sería cómplice.

🚨 Reporte Ciudadano Anoche se registraron detonaciones de arma de fuego sobre Viaducto Tlalpan, entre Camino Viejo a San Pedro y Canela, en la colonia La Joya. De acuerdo con vecinos, aparentemente se trató de un intento de asalto a una camioneta negra, cuyo conductor… pic.twitter.com/L1XgVrw3J5 — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) November 13, 2025

Usuarios de redes sociales se burlan de los ladrones

Incluso, en el material de más de 5 minutos difundido en plataformas como Twitter, se observa como la víctima baja de la camioneta y corre hacia la zona donde huyeron los agresores. Pero al final regresa hacia su vehículo al ver que los sujetos han emprendido la huída del sitio.

El video ha tomado relevancia en redes sociales, por lo que varios usuarios han celebrado la acción del conductor en medio de un contexto donde los ciudadanos, hartos de los casos de asalto, toman justicia por sus propias manos, dejando imágenes en plena CDMX.

•Pobrecitos, se hubiera dejado robar

•Que los sigan con las cámaras de seguridad

•No se puede vivir con el miedo de ser asaltado

•La culpa la tiene él por no dejarse robar

Con información de HERALDO DE MÉXICO