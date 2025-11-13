VIDEO: Motociclista se incendia tras omitir semáforo en rojo y chocar contra un coche

Las impactantes imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, mostrando al joven corriendo mientras su cuerpo estaba envuelto en llamas

CIUDAD DE MÉXICO.-Un adolescente resultó gravemente herido luego de provocar un violento accidente de tránsito al pasarse un semáforo en rojo y chocar su motocicleta contra un vehículo, lo que desató un incendio inmediato en Phoenix, Estados Unidos.

Las impactantes imágenes del hecho se difundieron rápidamente en redes sociales, mostrando al joven que se levanta del suelo tras el fuerte impacto contra el vehículo, mientras su cuerpo estaba envuelto en llamas, otro adolescente que acompañaba al joven y que alcanzó a detenerse, se baja de sus motocicleta para intentar auxiliar desesperadamente a su amigo. Varios conductores detuvieron sus autos para ayudar.

El impacto fue tan fuerte que la parte posterior del vehículo también se incendió, generando una columna de humo visible desde varios metros de distancia.

Autoridades de Phoenix multaron a adolescentes por diversas infracciones de tránsito

De acuerdo con la policía de Phoenix, los adolescentes involucrados —de 15 y 16 años— conducían motocicletas que no están autorizadas para circular en la vía pública.

El adolescente sufrió quemaduras y una fractura en el tobillo, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital, mientras que su acompañante de 15 años resultó ileso.

Las autoridades confirmaron que ambos jóvenes fueron multados por diversas infracciones de tránsito y entregados a sus padres tras el accidente.

Equipos de emergencia controlaron el fuego minutos después y la policía local continúa investigando el hecho para determinar posibles responsabilidades adicionales.

🇺🇸 | Adolescente se incendia tras saltarse un semáforo en rojo y chocar contra un coche en Phoenix. pic.twitter.com/9t9fPtzDjF — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 13, 2025

Con información de HERALDO DE MÉXICO