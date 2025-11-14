Así puedes votar por Fátima Bosch en Miss Universo 2025 desde la app oficial

Descubre paso a paso cómo votar por Fátima Bosch en Miss Universo 2025 desde la app oficial.

MÉXICO.- La cuenta regresiva para la final de Miss Universo 2025 ya comenzó, y con ella crece la expectativa sobre quién será la sucesora de Victoria Kjær. Entre las favoritas del público figura la mexicana Fátima Bosch, la joven tabasqueña que ha conquistado miradas desde su coronación nacional en septiembre.

Pero más allá de su desempeño en las actividades previas, existe una forma directa en la que los fans pueden contribuir a su camino rumbo a la corona: votar por ella.

¿Cómo votar en Miss Universo?

En la modalidad People’s Choice, habilitada desde hace algunas ediciones por la organización de Miss Universo, permite que el voto del público tenga un impacto real en los resultados del concurso.

En algunos casos, el apoyo digital puede asegurar un lugar en las semifinales o incluso influir en reconocimientos especiales.

Por ello, miles de seguidores en México y en otros países ya se han movilizado para impulsar a Bosch en la competencia, donde actualmente figura entre las candidatas más votadas.

¿Cómo bajar la aplicación de Miss Universo?

Para participar en la votación, la organización ha dispuesto un sistema digital exclusivo dentro de la Miss Universe Official App, disponible tanto en Play Store (Android) como en App Store (iOS).

Es importante destacar que esta es la única plataforma válida, y cualquier intento de votar por vías de terceros no será reconocido.

Una vez descargada la aplicación, el usuario debe registrarse llenando un breve formulario con nombre completo, correo electrónico, país y número telefónico. Estos datos permiten verificar la autenticidad de los votos y evitar duplicaciones o fraudes.

Paso a paso para votar por Fátima Bosch

Al ingresar a la app, el menú principal muestra la opción “Cast your vote”, ubicada en la parte superior izquierda.

Dentro de esta sección aparecen las distintas categorías de votación, aunque la más relevante para apoyar a la mexicana es “People’s Choice”.

Las 123 concursantes están ordenadas alfabéticamente por país, así que puedes deslizar hasta encontrar “Mexico”. También puedes usar el buscador interno y escribir “Fátima Bosch” o “Mexico” (sin acento).

Ahí aparecerá la foto oficial de la representante mexicana. Una vez seleccionada, la app permitirá emitir votos de dos formas:

Gratis, viendo anuncios dentro de la plataforma.

viendo anuncios dentro de la plataforma. De pago, comprando paquetes que van desde: 3 votos por 0.99 USD o hasta 1000 votos por 199.99 USD

Una vez que tus votos aparecen validados —esto puede tardar unos minutos— ya puedes asignarlos a tu candidata.

Los votos suelen reflejarse en pocos minutos, y una vez procesados pueden emitirse al instante. Esta misma dinámica aplica para cualquier otra candidata del certamen.

¿Hasta cuándo se puede votar en Miss Universo?

La organización informó que la votación estará abierta hasta el 19 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas (tiempo del centro de México). Después de ese momento no se contabilizará ningún voto adicional, por lo que se recomienda emitirlos con tiempo y verificar que la aplicación esté actualizada.

Al corte del 14 de noviembre, Fátima Bosch acumulaba 198,597 votos, posicionándose como una de las participantes más respaldadas en la plataforma.

Su participación en Miss Universo 2025 —que culminará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia— promete ser una de las más comentadas de la década. Y mientras llega el gran día, el público tiene aún la oportunidad de influir directamente en su camino hacia la corona.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.