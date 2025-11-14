Beto Prieto escupe pa ́arriba

ENTRELINEAS / MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

La muy mentada marcha que si no pasa nada se llevará a cabo por calles y avenidas de la Cdmx encabezada por la llamada Generación Z tiene en vilo al gobierno federal empezando por la presidenta de la república CLAUDIA SHEINBAUM PARDO que ya ordenó sitiar con vallas metálicas de hasta tres metros de largo Palacio Nacional, su casa así como varias construcciones que se encuentran a su alrededor, la excusa presentada para esconder su miedo según lo dijo, proteger a las personas. Igualmente la doctora en su cansado discurso culpa a todos de la muy cacareada marcha, a conservadores, neoliberales, al empresario RICARDO SALINAS PLIEGO, desde luego a las cabezas de los partidos políticos opositores y bueno hasta la derecha internacional, en fin a todo mundo, pero en ningún apartado menciona siquiera que la marcha Z pudiera ser ocasionada por el acrecentado fastidio del Pueblo Bueno producto del desinterés presidencial por atender innumerables problemas que padece el país, tales como el desabasto de medicinas, la avasallante inseguridad en casi todo el territorio nacional, tolerar a un sinfín de funcionarios de primer nivel corruptos y cabezas de su mentado “movimiento” morenista y quienes pese ser señalados de manera contundente de ser unos atracadores del presupuesto siguen “trabajando” desde sus respectivas trincheras como si nada, de todo esto la presidenta SHEIMBAUM PARDO ni por error dice nada. Por supuesto que mucho de lo que habrá de suceder mañana es debido en parte por el asesinato del alcalde Uruapan, Michoacan CARLOS MANZO que a querer o no vino a enardecer los animos ciudadanos, de ahi el miedo presidencial y no les falta razon. En fin esperemos que la mentada marcha no se salga de control, al menos según lo dijo la doctora presidenta, se tiene muy bien elaborado un plan y estrategia para que todo transcurra sin problemas, en ese sentido y hay que decirlo, siempre se estar presuntamente preparado y la historia como ha quedado demostrada es diametralmente otra, y de ello, hay constancia. En tanto el presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado HUMBERTO PRIETO HERRERA aún no logra salir del serio agobio que trae respecto a la existencia del presunto conflicto de interés y nepotismo donde se relaciona a su cónyuge de haber recibido un miles de pesos por prestar servicios con cargo el Congreso del Estado. El diputado no ha podido armar una respuesta convincente porque una cosa es que lo estén “apoyando” como es de esperarse sus “compañeros” de partido y otra que la ciudadanía a la que dice representar se lo crea,así de fácil. El caso es que BETO PRIETO el mismo que cacarea un día sí y otro también que está en contra de la corrupción e intereses oscuros, simplemente forma parte y aun así el “angelito” quiere ser alcalde de Reynosa, por lo pronto otro punto menos. En otro tema luego que un sinfín de puertas le fueron cerradas y tanto picar piedra quien fuera encargado de la campaña de la doctora SHEINBAUM en la entidad MARCO ANTONIO BATARSE FERREL fue designado como director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Sinaloa. En otro asunto la alegría y el movimiento iniciaron desde muy temprano en la cabecera de Soto La Marina, donde cerca de dos mil familias se dieron cita para recibir los apoyos y servicios de la brigada “Transformando Familias”, exitosa iniciativa del Sistema DIF Tamaulipas presidido por la doctora MARÍA de VILLARREAL, en colaboración con dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Durante la importante jornada las familias accedieron a servicios médicos, atención dental, asesoría jurídica, orientación alimentaria, lentes para la vista y apoyos funcionales entre otras muchas cosas. Asimismo se ofrecieron espacios de orientación para jóvenes mujeres, así como actividades enfocadas en lograr el bienestar integral todo ello desde luego son muestras del compromiso que tiene el gobierno del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y la doctora MARÍA de VILLARREAL con las familias de Soto La Marina.

Por otra parte, para instalar adornos alusivos a la temporada navideña en espacios públicos y embellecer la imagen de la capital estatal, el alcalde LALO GATTAS BÁEZ puso en marcha intenso operativo de limpieza de maleza en camellones y plazas públicas. El edil municipal fue acompañado por el Secretario de Servicios Públicos del municipio CARLOS CHARLES ORTIZ, quienes supervisaron el trabajo de chapoleo, retiro de matorral y alumbrado público que también se realiza en áreas verdes, parques y jardines todo para mejorar la seguridad durante la temporada navideña.

Asimismo el alcalde GATTAS anunció que en la avenida Tamaulipas y Jose Sulaiman se instalará un ornamento navideño para el disfrute de las familias victorenses y visitantes de otras partes.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96hotmail.com

￼