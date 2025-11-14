En una semana definirán empresa para restaurar la Ex Aduana Marítima y arrancar reconversión turística del puerto de Tampico

El proceso cuenta ya con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó Jaime Herrera Romo, director de ASIPONA Tampico.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En aproximadamente una semana se dará a conocer la empresa que se encargará de la restauración de la Ex Aduana Marítima de Tampico, así como de la bodega 1, el malecón y la explanada en los tramos 3 y 4; obras que integran la primera fase del proyecto para la reconversión del puerto de comercial a turístico.

El funcionario federal explicó que la restauración marcará el inicio formal de la reconversión durante el primer semestre de 2026. Posteriormente, el proyecto contempla integrar áreas culturales y comerciales abiertas a la ciudadanía, además de un malecón sobre el río Pánuco y la conexión directa con el Centro Histórico.

“Estamos esperando el fallo de las empresas que participaron para intervenir y restaurar el edificio. La resolución estará lista en una semana y la restauración tardará entre cinco y seis meses”, señaló.

Dijo que cuando concluya esa etapa, se emitirá el fallo para la instalación de áreas comerciales, restaurantes y espacios de comida típica de Tamaulipas.

Herrera Romo explicó que la restauración de la Ex Aduana Marítima abarcará el primer semestre de 2026. Después se continuará con la fase 2: la bodega ubicada detrás del edificio histórico y la fase 3: la segunda bodega porfiriana.

Se invitará a inversionistas interesados en participar en la reconversión turística del puerto de Tampico.

El proyecto también integrará áreas culturales como un museo interactivo y un museo marítimo para recuperar la historia portuaria de Tampico.

Además, la zona del muelle se convertirá en un malecón y explanada pública.

“El objetivo es regresarle a los tampiqueños su río”

Herrera Romo expresó que el plan cuenta con el respaldo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en materia de obras hidrosanitarias y eléctricas.

Calculó que en uno o dos meses se tendrán listas las bases del concurso de licitación, así como el presupuesto estimado, con la expectativa de atraer inversión local y nacional.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón