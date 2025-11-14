Erasmo González entrega una calle más en la Adriana González y va Parque Lineal

Erasmo González reafirmó que la colaboración y el trabajo en equipo siempre generan respuestas más efectivas, y en esta colonia se prevé la pavimentación de más calles

Con el firme propósito de continuar la transformación de Ciudad Madero, el presidente municipal Erasmo González Robledo, junto a su cabildo de síndicos y regidores, visitó la colonia Adriana González para inaugurar una nueva calle a base de concreto hidráulico. Durante este evento, se reafirmó el compromiso de que el Parque Lineal, que se desarrollará sobre el derecho de vía de Pemex, se convertirá en una realidad, lo que fortalecerá el sentido de pertenencia de las familias de la comunidad.

En la inauguración de la calle Américo Villarreal Guerra, donde se realizó una inversión superior a 2.8 millones de pesos, una obra de concreto hidráulico, además de introducción de líneas complementarias de agua y drenaje, las vecinas y vecinos expresaron su agradecimiento al Gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya. Destacaron su cercanía con la comunidad y su compromiso con acciones que promueven el bienestar, la seguridad y el acceso digno a los hogares de cada familia, como es el caso de la colonia Adriana González.

Erasmo González reafirmó que la colaboración y el trabajo en equipo siempre generan respuestas más efectivas, y en esta colonia se prevé la pavimentación de más calles. Además, se llevará a cabo el proyecto del parque lineal Adriana González, que ya cuenta con un avance significativo en su desarrollo y que pronto será presentado a las familias, detallando su estructura. Esta obra incluirá dos vialidades construidas con concreto asfáltico, diseñadas para proteger el derecho de vía de Pemex de posibles excavaciones.

Pero, además contará con una serie de espacios de esparcimiento que fomentan la convivencia familiar. Erasmo González recordó que entre 2010 y 2012 se implementó un programa que permitió la construcción de aproximadamente 60 viviendas, las cuales han sido transformadas en hogares dignos y seguros para cada familia.

Eva Guadalupe Fernández Vargas, en representación de los vecinas y vecinos, destacó al Dr. Américo Villarreal Anaya como un gobernador humanista y muy cercano a la gente. Además, enfatizó la importancia de continuar trabajando en conjunto con el gobierno de la ciudad, ya que es a través de propuestas y diálogo que se materializan las obras. En la comunidad de Adriana González, no hay liderazgos individuales, sino un enfoque en los acuerdos que generan proyectos que promueven la tranquilidad y el bienestar de cada familia.

POR JOSÉ LUIS RDZ