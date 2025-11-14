Estados Unidos: Estos son los nuevos requisitos para tramitar la Green Card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU advierte sobre las consecuencias de violar estas normativas

ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos actualiza una vez más los requisitos para los estatus migratorias, en esta ocasión se trata de los residentes permanentes legales que portan la Green Card, lo anterior acuerdo a los informes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

De acuerdo con el último comunicado, los residentes permanentes que viajen fuera del país deberán cumplir estos requisitos para evitar complicaciones durante el retorno y salida del país norteamericano, toda vez que la violación de esta nueva normativa podría afectar su estatus migratorio.

Estos son los nuevos requisitos para la Green Card

Estos requisitos serán verificados en los puntos de ingreso a Estados Unidos, ya sean aéreos, terrestres o marítimos, con el propósito de garantizar sus procesos y derechos migratorios. Sin embargo, las autoridades aseguraron que es fundamental cumplir con estos requisitos antes de viajar al exterior.

FOTO: USCIS

Cabe mencionar que los migrantes, poseedores de la Tarjeta Verde, que tomen un viaje internacional también necesitarán portar con su pasaporte, con el fin de pasar la verificación del Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Identificación oficial

Pasaporte

Green Card vigente

¿Cuáles son las sanciones?

Las sanciones para los migrantes que prolonguen sus ausencias pueden perder el derecho a la naturalización. De acuerdo con la USCIS, una ausencia de 6 meses o más obligaría al residente a justificar su ausencia y el motivo de su viaje. Así mismo, el Formulario N-470 permite conservar la continuidad de la permanencia, pero es un documeno exclusivo para funcionarios de organizaciones internacionales, empleados de empresas estadounidenses o miembros de organizaciones religiosas.

FOTO: AP

¿Cómo tramito mi Green Card?

Las categorías para determinar si un migrante es elegible depende de su nacionalidad y su estatus migratorio. De acuerdo con USCIS, existen 8 casos distintos que requerirán de documentación distinta para tramitar la tarjeta verde, procedimiento que permite la permanencia legal a los migrantes.

Ajuste de estatus

Trámite consular

Presentación conjunta

Disponibilidad de Visas y Fechas de Prioridad

Documentos de Viaje Autorización de Empleo

Examen Médico de Inmigración

Declaración de Jurada de Patrocinio Económico

Carga Pública

Ley sobre Protección del Estatus del Menor (Child Status Protection Act)

Trasferencia de la Base Subyacente

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO