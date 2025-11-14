Exhiben en redes robo de bolso con dinero en mercado de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El robo de una bolsa que contenía dinero en efectivo, tarjetas bancarias, así como documentos, ocurrido dentro del mercado municipal de Altamira, fue exhibido en redes sociales para dar con el paradero de la responsable.

El incidente quedó grabado por las cámaras de video vigilancia del establecimiento y en el que se observa a la mujer con el bolso.

“Amigos y familia si me ayudan a difundir este vídeo para localizar a esta persona, me rob

ó mi bolsa rosa , con efectivo y todas mis tarjetas”.

La usuaria Xóchitl Bautista difundió el video en grupos de colonias para pedir ayuda e identificar a la responsable.

La publicación señala que una mujer de la tercera edad agarró la bolsa en color rosa y salió del local.

Indica que se ofrece una recompensa a quien identifique a la presunta responsable o entregue el bolso.

​“Se busca, se ofrece recompensa, se robó un bolso rosa que contenía documentos importantes dentro del mercado Santander en Altamira”.

​En los comentarios de las publicaciones, algunos usuarios señalan que la mujer del robo es una paciente psiquiátrica que recorre de forma diaria las calles de la zona centro, y que se le observa cerca de la Plaza Constitución.

​“La señora es paciente psiquiátrica, siempre anda en el centro sucia por qué hace sus necesidades en su ropa, la encuentran por la zona de la plaza a lo mejor la pueden recuperar antes de que la tire”.

Por. Óscar Figueroa

La Razón