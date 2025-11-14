Exhorta Protección Civil a evitar venta ilegal de pirotecnia

Alertan a quienes vendan sin permiso los tradicionales cohetes, a quienes se les decomisará todos sus artículos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ante la cercanía de las fiestas decembrinas, la Coordinación de Protección Civil Municipal de Victoria lanzó un llamado enérgico a los vendedores ambulantes de pirotecnia para que no se instalen sin permisos en el primer cuadro de la ciudad ni en otros puntos, advirtiendo que se realizarán operativos de decomiso.

El coordinador de la dependencia, Livio Flores Rodríguez, informó a Expreso que a partir de los primeros días de diciembre se desplegarán recorridos de inspección en el centro y en el mercado municipal, zonas donde comúnmente se detecta esta práctica ilegal.

“Vamos a realizar operativos en el centro de la ciudad y en el mercado, los puntos más recurrentes donde se encuentra esta mala práctica”, expresó.

El funcionario recordó que el año pasado se decomisaron entre 20 y 40 kilos de cohetes que se vendían de manera irregular en el primer cuadro de la capital, principalmente sobre la calle 7 entre Juárez y Morelos, y advirtió que este año se actuará de la misma forma si se repite la situación.

“Esperamos que este año no sea tanto, que la gente entienda que es peligroso, sobre todo para los niños, y más cuando no hay supervisión ni permiso”, añadió.

Flores Rodríguez también pidió a la ciudadanía no comprar pirotecnia ilegal, ya que todo puesto instalado en la vía pública carece de autorización, por lo que insistió en que ni se venda ni se consuma este tipo de productos, dado el riesgo que representan tanto para los comerciantes como para la población.

“A los vendedores, que no se instalen porque están en la ilegalidad. No hagan el gasto porque se les decomisará el material. Y a la ciudadanía, que no compre ni consuma pirotecnia, es peligrosa”, advirtió.

Aunque aclaró que no se busca aplicar sanciones económicas, el funcionario subrayó que el objetivo del gobierno municipal es la prevención, para evitar accidentes, especialmente entre menores de edad.

“El presidente no busca lo recaudatorio; lo que le interesa es la prevención, que no tengamos accidentes, y mucho menos en niños. Eso es lo que realmente preocupa”, concluyó.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON