Garantizan libertades en la marcha juvenil

En el comunicado oficial se reconoce el papel de las juventudes que buscan expresar ideas, inquietudes y propuestas sobre temas sociales

TAMAULIPAS, MÉXICO.- A horas de realizarse la llamada marcha de la “Generación Z”, prevista para este sábado 15 de noviembre, el Gobierno del Estado emitió un mensaje público en el que reafirma el respeto pleno a los derechos constitucionales de reunión, manifestación y libertad de expresión.

En el comunicado oficial se reconoce el papel de las juventudes que buscan expresar ideas, inquietudes y propuestas sobre temas sociales, y se subraya que cualquier manifestación debe desarrollarse en un ambiente de paz, legalidad y responsabilidad colectiva.

La administración estatal hizo un llamado a quienes participen en la movilización, así como a actores políticos, mediáticos y sociales, para mantener la serenidad y el respeto mutuo, considerados elementos esenciales para preservar la convivencia democrática en la entidad.

Asimismo, el Gobierno exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta ante la desinformación que circula en estos días y que pudiera generar confusión o temor. Señaló la importancia de proteger la armonía social, la seguridad y la tranquilidad de las familias tamaulipecas.

El mensaje concluye reiterando que toda expresión legítima que busque fortalecer la vida democrática será acompañada por el Gobierno del Estado, que aseguró mantenerse cercano a las voces de la juventud y atento al desarrollo de la jornada para garantizar que se realice en condiciones de orden, tranquilidad y pleno respeto a las libertades ciudadanas.

Por. Staff