Harán estudio en la cuenca del Río Bravo

El gobernador Américo Villarreal instruyó la elaboración de un estudio técnico ante el riesgo de reducir aún más el volumen de agua almacenado.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Luego de reunirse con el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, y con el propósito de no poner en riesgo el volumen de agua almacenado en las presas internacionales La Amistad y Falcón, el gobernador Américo Villarreal Anaya instruyó a la Secretaría de Recursos Hidráulicos a elaborar un estudio técnico sobre el comportamiento de la cuenca del río Bravo, mismo que será presentado a la CONAGUA.

Como parte de su agenda en la Ciudad de México, el gobernador de Tamaulipas y el funcionario federal, coincidieron en que la letra del Tratado de 1944 debe respetarse y en que se llevará a cabo un análisis técnico puntual respecto de la situación mencionada.

Villarreal Anaya manifestó su preocupación porque, en la suma de agua mexicana almacenada en las presas internacionales La Amistad y Falcón, solo se cuenta con 219 Mm³ y se requiere un volumen a nivel de presas de 350 Mm³.

Asimismo, se pronunció por que no se tomen decisiones que pongan en riesgo el agua para la población y para los productores, sobre todo del Distrito de Riego 025.

El mandatario tamaulipeco estuvo acompañado por Raúl Quiroga Álvarez, titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, a quien encargó la elaboración del estudio técnico, con el propósito de presentarlo a las autoridades correspondientes, previo análisis de la CONAGUA.

Recientemente, el Consejo de la Cuenca del Río Bravo acordó exhortar a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) que defina el concepto de «sequía extraordinaria» incluido en el tratado hídrico de 1944 con Estados Unidos.

Según el acuerdo, se pedirá a la Conagua que ésta, a su vez, exhorte a la CILA a organizar una mesa de trabajo donde se pueda llegar a una definición de ese concepto, y sus condiciones específicas de aplicación.

Representantes de las empresas administradoras de agua de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila, que integran la cuenca, aprobaron la solicitud al advertir que actualmente no hay claridad en la definición que permitiría a México aplazar la deuda hídrica.

Según el Tratado sobre la Distribución de Aguas Internacionales de 1944, México debe entregar a Estados Unidos una cuota de 2 mil 158 millones de metros cúbicos de líquido a lo largo de cinco años.

Sin embargo, de haber condiciones de «sequía extraordinaria», México puede aplazar el envío para el siguiente ciclo de cinco años.

Según los presentes en la sesión ordinaria del Consejo, definir con claridad ese concepto sería benéfico para de los Estados que integran la cuenca del Río Bravo.

Por Staff

Expreso-La Razón