Las firmas de Sergio

Es un prófugo de la justicia mexicana, con órdenes de aprehensión vigentes y ejecutables en cualquier momento, resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, el 17 de abril de 2024, respecto de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, dejándolo sin la protección del fuero de la diputación federal que buscó, gracias a la denuncia presentada por Morena,

No lo propuso al Pleno una magistratura ligada al oficialismo, sino JANINE OTÁLORA MALASSIS, quien votó en contra de la sobrerrepresentación de MORENA en la elección 2024 y a favor de anular la elección judicial de 2025, y que además llegó a la Sala Superior del TEPJF, con el voto a favor del PAN en la Cámara de Senadores.

Además, en el análisis de las pruebas que se allegó, OTÁLORA MALASSIS encontró entre las documentales una solicitud de ficha roja de la FGR a la INTERPOL, al detectar que CABEZA DE VACA se encuentra huyendo de la justicia mexicana fuera del país, concretamente en Texas, USA.

Palabras más, palabras menos, así lo recordó el diputado SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, durante la rueda de prensa convocada en el Congreso del Estado, acompañado por MAGALY DEANDAR ROBINSON, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL y demás diputados locales y federales de MORENA, y por la dirigente estatal de este partido, LUPITA GÓMEZ NÚÑEZ.

Vino para convocar a la ciudadanía tamaulipeca, a sumarse a su iniciativa de recabar firmas pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que CABEZA DE VACA rinda cuentas ante la justicia mexicana.

GUTIÉRREZ LUNA ha sido uno de los principales promotores, para que el ex gobernador enfrente a la justicia, desde la sesión celebrada el 30 de abril de 2021, cuando la Cámara de Diputados desaforó a CABEZA DE VACA, luego impugnando su candidatura en la sesión del INE, realizada el 28 de febrero de 2024, y enseguida ante la Sala Superior del TEPJF.

“Es claro que tienen una componenda para defenderlo, por eso están aquí queriendo evitar que un cómplice de ustedes vaya a la cárcel. Pero, va a enfrentar la justicia, porque esta Cámara de Diputados lo va a desaforar. No tienen autoridad moral para hablar de la inocencia del acusado”, les espetó GUTIÉRREZ LUNA a panistas que defendieron del desafuero a CABEZA DE VACA, en la sesión del 30 de abril de 2021.

SERGIO CARLOS no quita el dedo del renglón, pues ya llevó las primeras firmas a LENIA BATRES GUADARRAMA, recabadas el 5 de noviembre en el módulo que instaló en su curul de la Cámara de Diputados, la ministra que tiene a su cargo revisar el amparo que mantiene en libertad y huyendo de la justicia a CABEZA DE VACA, atraído por la SCJN el pasado 8 de octubre.

Durante la rueda de prensa, el diputado federal afirmó que un prófugo de la justicia y delincuente, como el ex mandatario tamaulipeco, quien además vive fuera del país, no debe tener la protección de escoltas pagadas por el erario tamaulipeco.

Abogado egresado de la prestigiada Escuela Libre de Derecho, GUTIÉRREZ LUNA recibió el apoyo de la dirigente de Morena en Tamaulipas, GÓMEZ NÚÑEZ, quien se comprometió a recabar al menos 100 mil firmas, a través de módulos que se instalarán en el estado el próximo domingo.

Firmas que serán entregadas a la ministra LENIA BATRES GUADARRAMA, pidiendo que escuche el clamor del pueblo de Tamaulipas, para que CABEZA DE VACA sea detenido y enfrente las órdenes de aprehensión giradas por Jueces Federales, una girada el 4 de octubre de 2022 y la otra el 14 de febrero de 2024, sin haber prescrito la acción penal.

Todo indica que la libertad de CABEZA DE VACA, tiene sus horas contadas y que no es un perseguido político, sino un prófugo de la justicia mexicana y, por lo tanto, quienes lo visitan cometen el delito de encubrimiento, previsto en el Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal.

