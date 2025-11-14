Madero acelera el paso en obra pública

A BARLOVENTO / TOMÁS BRIONES

A menos de dos meses de concluir el año, en Ciudad Madero el avance del programa de mejoramiento de la infraestructura urbana es evidente.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal, se cerrará 2025 con 65 acciones contempladas dentro del programa de inversión pública.

A principios de noviembre, 27 obras de pavimentación ya habían sido inauguradas y el resto se encuentra en ejecución.

El primer año de gobierno de Erasmo González Robledo ha transcurrido entre la planeación, la ejecución de proyectos y la gestión de recursos adicionales.

Esto permite observar la dinámica de una administración que ha hecho de la infraestructura un eje de desarrollo y cohesión social.

Muestra de ello es el reciente arranque de la pavimentación de la calle Reforma, en la colonia Revolución Verde.

Con una inversión de 5.8 millones de pesos, la obra marca el cierre del paquete de este año.

Forma parte de un programa que supera los 215 millones de pesos y representa una de las inversiones más amplias en la historia reciente del municipio.

Hace unos días, Erasmo encabezó el banderazo acompañado de síndicos y regidores, en una muestra de trabajo colegiado que ha sido constante en su administración.

En esa jornada, vecinos del sector expresaron algo que se repite en otras colonias: las obras transforman calles y devuelven confianza en la gestión pública.

La calle Reforma es una obra de tamaño modesto si se compara con otras, pero simbólicamente representa la continuidad de la estrategia municipal: pavimentar con calidad, integrar servicios básicos y atender zonas históricamente rezagadas.

Erasmo ha reiterado que la prioridad es abatir el rezago urbano. Las lluvias intensas de los últimos meses causaron demoras, pero también pusieron a prueba la planeación técnica.

Ahora, con condiciones más favorables, el ritmo de obra se ha recuperado y las metas parecen alcanzables.

En números, esto se traduce en más de siete kilómetros de pavimento con concreto hidráulico en 2025, el doble de lo realizado el año anterior.

El apoyo del gobernador Américo Villarreal ha sido determinante y por ello la proyección es ambiciosa para los siguientes dos años.

Para 2027, el gobierno municipal pretende cerrar con 25 kilómetros de calles pavimentadas, lo que constituiría un récord reciente para una administración local.

El reto será mantener la calidad constructiva y la disciplina presupuestal.

Hasta ahora las vías han marchado bien. Salvo los contratiempos generados por el clima, no se ha frenado el trabajo.

Recientemente se iniciaron labores en la avenida Álvaro Obregón y el bulevar Adolfo López Mateos, que suman más de 10 kilómetros de pavimentación asfáltica.

Además, comenzó la construcción de techumbres escolares y obras en colonias que históricamente reclamaban atención. Más que calles, el programa ha incorporado infraestructura educativa y urbana.

EL DESAFÍO DE LOS SOCAVONES

Si el programa de obra pública simboliza el avance urbano actual, la atención al problema de los socavones refleja la otra cara de la gestión.

Ante la grave crisis dada a conocer por COMAPA Sur y la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, la coordinación interinstitucional se ha convertido en la única vía para enfrentar un problema estructural.

El gobierno de Ciudad Madero ha mostrado apertura para trabajar de manera estrecha, como lo afirmó el alcalde Erasmo González Robledo en el evento realizado con el secretario Raúl Quiroga Álvarez; el gerente general de Comapa Sur, Francisco González Casanova, y la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya.

En esa reunión se reconoció que el deterioro de la red hidráulica es resultado de décadas de rezago acumulado y se presentaron cifras que dimensionan el desafío: hace tres años se registraban setenta zonas con hundimientos; hoy son más de doscientas treinta.

La magnitud del problema no deja espacio para el aislamiento institucional.

De los más de 230 socavones detectados este año por Comapa Sur en la zona conurbada, la mayoría se ubican en Ciudad Madero, lo que representa un reto mayor.

Por ello se estableció el compromiso de una coordinación amplia entre la Secretaría, la Comapa Sur y los municipios conurbados, para darle un nuevo enfoque a la gestión del agua y el saneamiento.

Erasmo expuso que el problema es inmenso, pero también lo es el esfuerzo colectivo, pues la colaboración ha permitido rehabilitar más de diez kilómetros de líneas de agua y drenaje, reparar más de cuatro mil quinientas fugas y restaurar más de ocho mil metros cuadrados de pavimento.

Son avances importantes, aunque insuficientes para resolver la totalidad del daño, pero comienzan a revertir años de abandono.

Un dato ilustra la dimensión del esfuerzo: hace poco más de un año, de los veinte cárcamos existentes en la ciudad solo cinco estaban operando; hoy funcionan diecisiete.

Se trata básicamente de voluntad política de sostener un trabajo conjunto entre municipios, el Estado y la Comapa Sur.

El caso de Ciudad Madero muestra cómo la infraestructura pública puede ser una herramienta para disminuir desigualdades.

Calles pavimentadas, redes de agua rehabilitadas y coordinación efectiva son parte de una estrategia orientada a generar bienestar desde lo básico.

Erasmo ha sostenido que cada obra debe entenderse no como un logro político, sino como una respuesta a una necesidad social.

En la práctica, se traduce en una administración que escucha, prioriza y ejecuta. El gobierno maderense ha hecho del trabajo técnico y de la cooperación su mejor carta de presentación.

En la medida en que se mantenga la planeación y la coordinación institucional, los resultados pueden consolidarse.

De acuerdo con lo dado a conocer, Madero cerrará el año con más obras, mejor coordinación y una gestión pública que empieza a rendir frutos visibles.

