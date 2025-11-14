Mata tráiler a tractorista

Fatal desenlace tuvo el choque por alcance entre dos unidades en el km. 45 de la carretera a Monterrey a causa de la neblina.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un operador de un tractor agrícola falleció tras ser impactado y volcado por un tráiler de doble plataforma, cuyo conductor no lo vio debido a la densa neblina sobre la carretera Victoria a Monterrey.

El accidente ocurrió el jueves alrededor de las 05:00 horas, a la altura del kilómetro 45, entre los poblados de El Barretal y Estación Cruz.

Personal de emergencia acudió a auxiliar al conductor del tractor, identificado como José Olegario Maldonado Pérez, conocido entre sus amigos como “El Cayo” y residente de la región.

Debido a la gravedad de las lesiones, Maldonado Pérez fue trasladado a un centro hospitalario, donde lamentablemente perdió la vida horas más tarde a causa de severas fracturas.

Por su parte, oficiales de la Guardia Nacional informaron que, al dialogar con el conductor del tráiler —una unidad Kenworth—, este declaró que la densa neblina le impidió detectar a tiempo al tractor, el cual se desplazaba por el acotamiento en el carril de norte a sur.

El tráiler impactó al tractor por la parte trasera, lo que provocó que este saliera de la carpeta de rodamiento y volcara.

El conductor del camión esperó en el lugar la llegada de los elementos de la Guardia Nacional para que tomaran conocimiento de los hechos.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón