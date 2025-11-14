Mujer roba 50 mil pesos que habían reunido para el funeral de su hijo policía en Nuevo León

Una mujer huyó con 50 mil pesos reunidos para el funeral de su hijo policía en Guadalupe. La SSP tuvo que cubrir los gastos y trasladar el cuerpo a Veracruz.

NUEVO LEÓN.- Una mujer identificada como María de los Ángeles Blanco Moctezuma es buscada en Guadalupe, Nuevo León, señalada por sustraer 50 mil pesos que policías municipales habían reunido para cubrir los gastos funerarios de su hijo, Iván de Jesús Cortés Blanco, agente motorizado de la corporación que murió a inicios de noviembre.

Iván era un elemento conocido entre sus compañeros por su disciplina y porque, según testimonios difundidos por medios locales, había enfrentado una infancia complicada marcada por el abandono de su madre en Veracruz.

El elemento, presuntamente, se quitó la vida hace unas semanas. Sus compañeros decidieron apoyarlo en la muerte como lo hicieron en vida: iniciaron una colecta para financiar el velorio, los trámites y el traslado del cuerpo a su comunidad en Úrsulo Galván, en la zona costera central de Veracruz.

La colecta logró reunir 50 mil pesos, monto suficiente para realizar el traslado y cubrir gastos básicos. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de solidaridad derivó en un engaño.

Tras la muerte del policía, su madre —con quien no mantenía relación desde la niñez— reapareció durante el velorio realizado en los Funerales del Pueblo.

Ahí convivió con los agentes, recibió apoyo, e incluso fue acompañada al Pabellón Ciudadano para tramitar documentos relacionados con la entrega del cuerpo. Todo parecía avanzar con normalidad. Antes de iniciar los trámites, la mujer solicitó y recibió los 50 mil pesos reunidos por la corporación para que pudiera llevarse los restos de su hijo a Veracruz. Minutos después, salió del lugar y no volvió a aparecer.

Cuando el personal de la funeraria preguntó por ella para continuar con el procedimiento, los agentes descubrieron que María de los Ángeles había huido con el dinero, dejando el cuerpo abandonado.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe informó que tuvo que hacerse cargo del proceso completo. La corporación absorbió los gastos, gestionó los trámites y finalmente trasladó el cuerpo al estado de Veracruz, donde otros familiares inmediatos se hicieron responsables del sepelio. La policía municipal también inició las denuncias correspondientes contra la mujer, actualmente en calidad de prófuga.

¿Puede haber cárcel por abuso de confianza?

El caso apunta al delito de abuso de confianza, que ocurre cuando una persona se apropia de un bien que le fue entregado de forma legítima, pero lo retiene, vende o utiliza indebidamente.

Aunque el delito se regula por códigos estatales, en la mayoría de las entidades las penas varían entre 6 meses y 5 años de prisión, dependiendo del monto y de las circunstancias. En varios estados, además, se trata de un ilícito querellable, lo que significa que avanza solo si la víctima presenta una denuncia formal.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.