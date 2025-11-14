Ofrece Oficina Fiscal de Tampico pago único para regularizar vehículos

Manzur Nader señaló que uno de los requisitos indispensables para acceder al beneficio es contar con licencia de manejo vigente.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Oficina Fiscal del Estado en Tampico anunció una campaña de beneficio fiscal que permitirá regularizar vehículos modelo 2010 y anteriores a través de un pago único de 3,990 pesos, informó su titular, Fernando Manzur Nader.

El funcionario explicó que este monto cubre la totalidad de adeudos vehiculares incluyendo refrendo y tenencia acumulados hasta el año 2025, sin importar el historial del contribuyente.

Expresó que para vehículos modelo 2011 a 2016, el pago será de 5,990 pesos, y aclaró que cualquier adeudo previo quedará reducido a estas cantidades dentro del programa.

Aseguró que la dependencia mantiene las puertas abiertas para orientar y atender a la ciudadanía interesada.

Recordó también que la Oficina Fiscal del Estado en Tampico permanecerá cerrada este lunes 17 de noviembre, para reanudar actividades el martes 18 a partir de las 8:00 de la mañana.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón