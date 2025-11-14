Oposición enferma de odio

POLVO DEL CAMINO / MAX ÁVILA

Está claro que la derecha internacional enfoca sus baterías contra el supremo gobierno de la república. Las pruebas fueron mostradas durante “la mañanera” de este jueves. Ahí se exhibieron nombres de grupos que fomentan la violencia y división ubicados en Estados Unidos y España. Por supuesto los recursos provienen de allá mismo. En este sentido, “los gachupines” por ejemplo, están ardidos por la obligación de pedir perdón por los abusos, masacres y excesos cometidos contra los pueblos originarios durante la invasión y los trescientos años de criminal dominio que dejaran generaciones de ibéricos que aun en la actualidad, no ocultan su racismo hacia los mexicanos en lugar de estar agradecidos por las riquezas que se llevaron los misérrimos.

Y ni como negar que entre los promotores domésticos están Vicente Fox, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Alejandro Moreno Cárdenas, Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez, Kenia López Rabadán y Ricardo Salinas Pliego entre otros y otras, además de los diversos medios de comunicación y sus “analistas” que no desaprovechan espacios para atacar al régimen morenista.

Pero también hay organizaciones presuntamente de Izquierda que actúan en forma sospechosa como la CNTE (Coordinadora Nacional del Magisterio) que ahora mismo mantiene “un paro” de labores en Guerrero, Chiapas, Michoacán y parte de la CDMX sin razón toda vez que sus demandas han sido atendidas en lo fundamental existiendo una mesa de diálogo permanente para solucionar exigencias pendientes.

El movimiento de la CNTE huele a sospecha digo, ya que no es casualidad “la toma” del zócalo capitalino con la “megamarcha” de la “generación Z” programada para este sábado. En dicho lugar ha de encontrarse la disidencia buscando la represión y de ser posible que haya sangre para inflar los pretextos que piden la caída del sistema. Algo imposible que solo forma parte de la provocación contra los gobiernos progresistas principalmente de América Latina, como recién sucedió en Ecuador, Bolivia y por poco lo logran en Brasil.

La CNTE es manipulada. Y es que apropiarse del centro de la gran capital impidió a la SCJN sesionar. Esto tampoco es coincidencia precisamente en la fecha en que debían solucionarse algunos litigios entre Hacienda y el propietario de TV Azteca y Elektra. Sin embargo, a la hora de escribir esta columneja había noticias del cambio de sede del Poder Judicial y el ajusticiamiento de Ricardo Salinas Pliego, sea “pasado a cuchillo”, obligándolo a saldar la cuenta fiscal. Repetimos que al parecer dicho individuo tiene mucho que ver en la movilización de la “generación Z” y por lo que se observa también de la CNTE vergonzosamente inclinada hacia los conservadores siempre enemigos del bienestar social.

Dicho lo anterior podemos asegurar que los opositores impedidos para avanzar por la vía democrática han optado por acudir al apoyo exterior, es decir a la traición, tal cual lo hicieron sus antepasados y ni modo que sea invento considerando que la derecha manchó y sigue manchando la historia nacional ahora con personajes distintos, aunque con enfermizo fanatismo corregido y aumentado. Basta escucharlos para comprobar que están hechos de odio y rencor, como el panista Ricardo Anaya que hábilmente eludió una orden de aprehensión, primero huyendo a los EU y después logrando una senaduría gracias a la impunidad que prodiga esa falla electoral llamada legisladores “de partido”” que sigue siendo una maldición del neoliberalismo.

SUCEDE QUE

Urge la reforma electoral para terminar con esta clase de vividores y delincuentes disfrazados de políticos convertidos en peste tan dañina como la más cruel que haya azotado al país. ¡Estamos hasta la madre de los “pluris”!.

Y hasta la próxima.

