Otro dinosaurio menos en el PRI

Don Roberto González Barba llegó a ser considerado toda una institución dentro del Partido Revolucionario Institucional, no sólo en Tampico, sino en todo el estado de

Tamaulipas. Un político que le debe mucho al tricolor, pues fue diputado federal, dos veces regidor, funcionario estatal y se mantuvo en la nómina del PRI en los últimos 30 o tal vez 40 años de su vida. También fue dirigente de la CNOP del partido y se juraba ser de los políticos de hueso colorado, y en ese camino se mantuvo.

Lo vimos ser un regidor aguerrido que ponía en jaque al entonces primer presidente municipal de oposición en Tampico por el PAN, Diego Alonso Hinojosa. De verdad que este señor le ponía sabor a las sesiones de cabildo. Imagínese, hasta se transmitían en vivo, y si no recuerdo eran a las siete de la mañana. Se volvían toda una zona de batalla, donde el responsable era Don Robert.

Don Roberto González Barba es de los pocos —de verdad, de los pocos— regidores que he visto dar críticas que dejaron hueco y que en su momento sacudieron aquel gobierno panista.

No como ahora, que cualquier integrante del cabildo quiere llamar la atención haciendo payasadas, y de ridículos tirándose al suelo, jalándose las greñas.

Lamentablemente, cuando lo volvimos a ver en el escenario como integrante del cuerpo edilicio durante una de las administraciones del ex alcalde azul, Chucho Nader, ya la neta el señor estaba cansado.

Ni acudía a despachar a la sala de regidores y se comportó de una manera totalmente gris. Pasó desapercibido en esta segunda ocasión. Sólo se acordaba de que era regidor cada día 15 y 30 de cada mes. Siempre recibió sueldos jugosos que le ayudaron a tener una vida solvente y tranquila.

Tal vez el cansancio, tal vez sus acuerdos y negociaciones… pero lo cierto es que ya no fue el mismo Don Roberto González Barba.

Roberto González Barba es —respetuosamente lo digo— de los dinosaurios dentro del PRI. Está por cumplir 81 años de edad y se afilió a este organismo político en 1967. Y hace unos días se dio el lujo de escribirle una carta al presidente estatal de su partido, Bruno Díaz Lara, para prácticamente despedirse y anunciarle que renuncia al Revolucionario Institucional. La verdad, era totalmente innecesario que Don Robert le restregara al “bueno para nada” del presidente estatal tricolor su salida oficial del partido, pues si está viendo que de por sí, su ahora eX partido, ya está moribundo y él todavía le pone sal y limón a la herida.

Don Robert se suma a la lista de dinosaurios que, después de usar y utilizar al partido, ahora lo botan. Como dicen, la neta: al PRI en Tamaulipas sólo falta que venga un perro y lo orine.

Ya como el PRI no representa trabajo ni beneficios personales, pues ya todo mundo lo quiere vomitar.

A CLAUDIO: NO LO INVITARON A LA BODA

Hace tres años, Claudio de Leija tenía una excelente relación con el hijo del gobernador, con Américo Villarreal Santiago. De hecho, llegó a ser diputado local por este compadrazgo. Pocos fueron los diputados de la llamada “avanzada” que acudieron a la boda del junior. Y fue muy claro que Claudio de Leija Hinojosa no estuvo invitado, por lo que es evidente que ya no existe ninguna cercanía entre ellos. De hecho, se menciona que ya se está buscando su reemplazo para que un hombre o una mujer represente a la “Avanzada” en el municipio de Ciudad Madero.

CARMEN LILIA ANDUVO EN TAMPICO Y MADERO

La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Carmen Lilia Cantú Rosas, estuvo de gira en la zona sur de Tamaulipas. Durante la tarde del miércoles se reunió con la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, quien por cierto realizó una transmisión en vivo del encuentro con su homóloga de la frontera, donde de entrada le dio la bienvenida a la comuna porteña.

Durante este jueves acudió a un evento en Ciudad Madero, a un encuentro con mujeres empresarias, donde estuvo acompañada por el alcalde Erasmo González Robledo. Después arribó al Centro de Convenciones y Exposiciones para acompañar a los empresarios integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en su Congreso Internacional de Infraestructura.

En cada una de sus intervenciones públicas, Carmen Lilia aprovechó para hablar de las bondades que tiene Nuevo Laredo en cuestión de infraestructura, transporte y desarrollo económico.

