Participa Alcaldesa en el tercer foro mujeres de cambio

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, representó a Nuevo Laredo en este foro realizado en Ciudad Madero donde sostuvo que “conocer los sueños de las mujeres del sur es un gran aprendizaje”

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Con una perspectiva que reconoce el valor de escuchar, aprender y compartir experiencias con las mujeres de la Zona Sur de Tamaulipas, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, participó como invitada de honor en el 3er Foro Mujeres de Cambio realizado en Ciudad Madero, un espacio dedicado a fortalecer el liderazgo y el desarrollo económico de las mujeres emprendedoras de la región.

El evento, encabezado por el alcalde Erasmo González Robledo, reunió a destacadas líderes, funcionarias y empresarias comprometidas con el empoderamiento femenino, entre ellas Cristina Arias, directora de Operaciones e Innovación de Disruptivo Mujeres de Cambio, y Yuraima Martínez Alanís, directora del Distrito Ciudad Victoria de Banamex.

Al participar en el encuentro, la alcaldesa subrayó que este tipo de espacios representan una oportunidad invaluable para escuchar y aprender de otras líderes tamaulipecas.

“Conocer las experiencias y los sueños de las mujeres de la Zona Sur de Tamaulipas es para mí un gran aprendizaje”, expresó, al reconocer el talento y la visión de quienes integran esta red de transformación.

Canturosas Villarreal fue invitada al foro por su papel como firme impulsora de políticas públicas con perspectiva de género. En su mensaje, destacó:

“Agradezco profundamente la invitación para participar en este espacio que inspira, une y transforma; foros como Mujeres de Cambio son esenciales para seguir construyendo una sociedad más justa, donde las mujeres tengamos las herramientas, la voz y las oportunidades para liderar el desarrollo de nuestras comunidades. Desde Nuevo Laredo seguiremos impulsando políticas que fortalezcan su empoderamiento y su papel protagónico en la vida pública y económica de Tamaulipas”.

En su administración, Nuevo Laredo ha consolidado programas de apoyo al emprendimiento, la independencia económica y la participación activa de las mujeres en la vida pública y social.

Durante el foro se desarrollaron conferencias, paneles y talleres enfocados en fortalecer las capacidades de liderazgo, innovación y emprendimiento de las asistentes. Entre las actividades más destacadas se realizó el panel “Mujeres al Timón: Historias de liderazgo y transformación”, además de talleres sobre marketing digital y el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a los negocios.

El Foro Mujeres de Cambio se ha posicionado como una plataforma de inspiración y aprendizaje que promueve la igualdad de oportunidades y fomenta el liderazgo femenino en todos los ámbitos.

La participación de la presidenta neolaredense refrenda su compromiso con las causas que fortalecen el desarrollo integral de las mujeres tamaulipecas.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON