Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, elogia el liderazgo de Claudia Sheinbaum

Carney destacó la disciplina, constancia y dedicación diaria de la mandataria mexicana, subrayando que su agenda inicia antes del amanecer

Montreal, Canadá.— Durante un evento organizado por la Cámara de Comercio Metropolitana de Montreal, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, reconoció públicamente el trabajo y estilo de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “una mujer excepcional y digna de admiración”.

“En primer lugar, la señora Sheinbaum, que es excepcional —seamos claros, es excepcional—. La señora comienza su día a las 5:30 de la mañana todos los días. La primera reunión es a las 6 a.m., en persona, sobre seguridad interna en México, seguida de una conferencia de prensa diaria durante una hora y media. Yo no tengo material para una conferencia de prensa”, expresó entre risas el Primer Ministro ante empresarios y representantes de diversos sectores.

El reconocimiento se dio en el marco de un encuentro orientado a fortalecer las relaciones económicas entre Canadá y México. Carney subrayó la relevancia del liderazgo de Sheinbaum para la estabilidad regional y la cooperación bilateral.

La intervención del Primer Ministro generó aplausos entre los asistentes, quienes consideraron sus palabras como un gesto de respeto hacia la presidenta mexicana y una señal positiva para las relaciones entre ambos países.

Por STAFF