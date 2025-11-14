Se perfila un cierre de año helado en Tamaulipas

El estado ya ha vivido amaneceres frescos en días recientes, pero los especialistas prevén que lo más significativo está por venir.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las primeras señales del invierno ya comienzan a sentirse en los modelos climáticos, y todo apunta a que Tamaulipas podría enfrentar un cierre de año más frío de lo habitual.

De acuerdo con las tendencias de mediano y largo plazo de Meteorología Tamaulipas, el patrón atmosférico está configurándose para permitir la llegada de brotes árticos más intensos hacia finales de noviembre y durante todo diciembre.

Los análisis coinciden en un escenario donde las masas polares, que habitualmente se quedan más al norte, podrían descender con mayor facilidad por la presencia de corrientes en chorro más activas y un bloqueo atmosférico que favorece su desplazamiento hacia territorio mexicano.

Esto abre la puerta a un invierno “activo y dinámico”, con mayor frecuencia de descensos bruscos de temperatura, heladas locales y episodios de viento norte más severos, particularmente en la zona fronteriza y el altiplano tamaulipeco.

Aunque aún faltan semanas para precisar la magnitud de los primeros eventos, las proyecciones advierten que finales de noviembre podría marcar el arranque del periodo frío, justo cuando la transición de otoño a invierno se acelera y comienzan a intensificarse los sistemas frontales.

El estado ya ha vivido amaneceres frescos en días recientes, pero los especialistas prevén que lo más significativo está por venir. De confirmarse las tendencias, Tamaulipas experimentará uno de los inicios de invierno más movidos de los últimos años, con episodios de clima extremo intercalados entre breves periodos de estabilidad.

Por ahora, los meteorólogos recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y prepararse para semanas donde el termómetro podría sorprender incluso a quienes están acostumbrados a los fríos del norte.

Por. Antonio H. Mandujano