Segundo día del Buen Fin registra fuerte presencia de seguridad y comercios con alta afluencia

El coronel Francisco Arroyo, comandante del 77 Batallón, confirmó que Victoria se mantiene en un ambiente de paz

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Buen Fin 2025 llegó a su segundo día en Ciudad Victoria con alta movilidad comercial, fuerte presencia de compradores y un operativo de seguridad sin precedentes, integrado por más de 300 elementos de los tres niveles de gobierno.

Desde el centro de mando instalado en el 8 y 9 Hidalgo, el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, informó que las corporaciones se mantienen en despliegue constante para garantizar un saldo blanco durante todo el fin de semana largo y lo que resta de la temporada decembrina.

“Por instrucciones del presidente municipal Eduardo Gattás, salimos a inspeccionar que los acuerdos de la Mesa de Seguridad se mantengan al pie de la letra. La ciudadanía debe sentir que está cuidada”, señaló.

Seguridad reforzada en zonas comerciales

El operativo concentra esfuerzos en las áreas con mayor flujo de compradores, donde participan:

•⁠ ⁠85 elementos de Tránsito,

•⁠ ⁠85 de Protección Civil,

•⁠ ⁠Más de 100 elementos de la Guardia Estatal,

•⁠ ⁠Personal de Sedena, Marina y Guardia Nacional.

El coronel Francisco Arroyo, comandante del 77 Batallón, confirmó que Victoria se mantiene en un ambiente de paz, sin presencia de delitos de alto impacto.

Indicó que la vigilancia cubre también colonias periféricas, cajeros automáticos y zonas rurales.

De acuerdo con la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, los reportes de robo a comercio continúan a la baja, al pasar de 35–40 incidentes semanales en años anteriores a menos de 7 en la actualidad.

Los comerciantes aseguraron que el inicio del Buen Fin fue favorable en ventas y que esperan un repunte mayor hoy y durante el fin de semana.

Expectativas de derrama económica

El año pasado la capital superó los 600 millones de pesos en ventas durante esta campaña.

Para 2025, las autoridades locales estiman un comportamiento similar o superior debido al aumento en promociones, horarios ampliados y mayor movilidad en el primer día.

Reséndez pidió a la ciudadanía acudir con confianza a realizar sus compras.

“Hay presencia permanente de las fuerzas de seguridad. El objetivo es que el Buen Fin transcurra con saldo blanco y que la ciudad mantenga la paz”, afirmó.

Por. Raúl López García