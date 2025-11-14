Trump retira aranceles a café, carne y frutas importadas para reducir inflación en EU

El presidente firmó un decreto que exime a productos agrícolas de aranceles para reducir la inflación y reorganizar acuerdos comerciales

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump firmó el viernes un decreto para retirar los aranceles de Estados Unidos sobre importaciones agrícolas como carne de res, bananas, café y tomates, en un momento en que su gobierno está bajo presión para reducir el costo de vida para los estadunidenses.

El decreto presidencial establece que algunos productos agrícolas estarán exentos de los aranceles “recíprocos” impuestos este año, tras analizar factores como la capacidad de producción nacional de ciertos bienes en Estados Unidos.

Revisión de la política comercial

Trump dictó el 2 de abril una orden ejecutiva que modificó sustancialmente la política comercial estadunidense al imponer un arancel mínimo de 10%, bajo el argumento de que el déficit comercial representaba “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos”, según un comunicado de la Casa Blanca.

A ese arancel mínimo se le añadieron suplementos, según el país y el producto.

Impacto económico y reconsideración

El Tesoro estadunidense comenzó a recaudar ingresos mensuales significativos, pero la inflación se ha resentido al mismo tiempo por esos derechos de aduana.

Tras una primera revisión el 5 de septiembre, Trump considera ahora que “la demanda interna actual de ciertos productos y la capacidad interna para producir ciertos productos” obliga a reducir de nuevo los aranceles.

Acuerdos con países latinoamericanos

El costo de la vida es citado por los estadunidenses como una de sus principales preocupaciones en encuestas públicas.

Estados Unidos anunció el jueves acuerdos arancelarios que apuntan a una reorganización de su política comercial con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, todos ellos importantes productores de insumos como café, carne de res y fruta.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.