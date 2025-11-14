Turismo comunitario es impulsado en Tamaulipas

La funcionaria expresó que en el centro del estado actualmente existen acciones para impulsar la ruta interejidal.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El fortalecimiento del turismo comunitario en Tamaulipas es uno de los proyectos prioritarios en los que trabaja la Subsecretaría de Infraestructura Turística y Productos Turísticos del gobierno de Tamaulipas; informó Maria Amos Cavazos Bustamante, titular de la dependencia estatal.

«Estamos trabajando en un proyecto para fortalecer el turismo comunitario en Ciudad Victoria en la ruta interejidal. Estamos trabajando con los prestadores de servicios que se encuentran ubicados ahí con oferta gastronómica principalmente y alguna otra oferta de carácter recreativo, de diversión, de esparcimiento»

Cavazos Bustamante expresó que el fortalecimiento del turismo comunitario también incluye capacitación para prestadores de servicios turísticos.

«En materia de manejo higiénico de alimentos, en materia de atención de primeros auxilios a los clientes a los visitantes. También desde el punto de vista de sensibilización para el buen trato al turista»

La funcionaria estatal indicó que el complemento a todas las acciones de turismo comunitario que promueve la Secretaría de Turismo de Tamaulipas en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas Estatal se suma la instalación de señalética de toda la ruta gastronómica de la carretera interejidal que contará con información de bienvenida y de promoción de los diferentes prestadores de servicios.

«Esto es un proyecto que ha promovido el licenciado, Benjamín Hernández Rodríguez titular de nuestra secretaría en consonancia con las directrices que nos dicta el gobernador, Américo Villarreal Anaya para el impulso al turismo comunitario del gobierno federal, está contenido en el actual programa sectorial de turismo del gobierno qué encabeza la doctora, Claudia Sheinbaum qué tiene como objetivo que a través del turismo también se impulse una prosperidad compartida. Hacer extensivos los grandes proyectos no sólo a las grandes ciudades sino también a las comunidades rurales»

Cavazos Bustamante expresó que la instalación de señalética turística está por iniciar en los próximos días.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón