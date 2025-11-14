VIDEO: Gato metalero cautiva las redes al «cantar» en concierto

Este felino se convirtió en la estrella de una presentación de rock, pues cautivó a todos con su actuación

MÉXICO.- Un gato se convirtió en la estrella de un concierto al ponerse a cantar junto al cantante quien lo traía en el hombro. El felino esperó paciente el momento de su participación, y cuando recibió la señal lanzó un «miiiiiiiau» que cautivó a todos los asistentes de la presentación de un grupo metalero.

El video se compartió en la red social TikTok donde ha sumado más de 17 mil me gusta. Además ha recibido comentarios que elogian al gato metalero. Entre los comentarios se puede leer:

Confirmo el gato metalero sí existe.

El gato canta mejor que Ángela Aguilar.

Al miu se le entiende mejor que Bad Bunny.

Ay, tan tierno.

Qué hermosura.

Qué lindo el gatito.

Sin duda los michis son el amor de muchos y más cuando vemos que hacen actuaciones tan especiales como esta.

El gato melatero sí existe

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.